Накопитель SSD Apacer M.2 2280 1TB (AP1TBAS2280P4U-1)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Apacer M.2 2280 1TB (AP1TBAS2280P4U-1)
M.2 накопитель Apacer AS2280P4U благодаря применению высокоскоростного интерфейса PCI-E 3.x x4 обеспечивает значительное ускорение загрузки и выполнения различных требовательных задач в системе ПК. При этом накопитель обладает сниженным тепловыделением и экономичным энергопотреблением. Он выполнен в компактном форм-факторе M.2 и отличается широкой совместимостью с разными платформами. В режиме последовательного чтения скорость достигает показателя 3500 Мбайт/сек. Объем 1000 ГБ предоставляет возможность размещения достаточно большого количества документов или прочих файлов. Технология минимизации износа ячеек памяти и функция автоматического исправления ошибок (ECC) помогают увеличить ресурс службы Apacer AS2280P4U.
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Достоинства:
Комментарий:
Отлично. Без доп. защиты на доставке, в своей коробке просто обернут пленкой. С виду целый будем проверять в работе
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, ссдшник пришел упакованный в пакет черный,, распаковал - установил. Все работает, скорости хорошие
Достоинства:
Комментарий:
в работе пока всё норм, в тесте на скорость записи не дотянул до заявленных цифр, над упаковкой нужно работать, всё-таки вещь за 3 копейки и хрупкая
Отзывы о товаре Накопитель SSD Apacer M.2 2280 1TB (AP1TBAS2280P4U-1)
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. Без доп. защиты на доставке, в своей коробке просто обернут пленкой. С виду целый будем проверять в работе
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, ссдшник пришел упакованный в пакет черный,, распаковал - установил. Все работает, скорости хорошие
Достоинства:
Комментарий:
в работе пока всё норм, в тесте на скорость записи не дотянул до заявленных цифр, над упаковкой нужно работать, всё-таки вещь за 3 копейки и хрупкая