Накопитель SSD WD 2TB Black (WDS200T2X0E)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD WD 2TB Black (WDS200T2X0E)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: 2048 ГБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, 2048 ГБ, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, 2048 ГБ, M.2 2280, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 1200 ТБ, 1200 ТБ, 2048 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 30 640 руб.7660 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data SU630 1.92Tb (ASU630SS-1T92Q-R)
-
В наличииЦена 30 940 руб.7735 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 2TB P400VP2TBM28H PATRIOT
-
В наличииЦена 31 240 руб.7810 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU)
-
В наличииЦена 31 530 руб.7883 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 2048GB (AGAMMIXS70B-2T-CS...
-
В наличииЦена 31 560 руб.7890 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 2TB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L2TBM28H...
-
В наличииЦена 31 820 руб.7955 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14200/11000 SFYR2S/...
-
В наличииЦена 32 330 руб.8083 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston KC3000 2.0Tb (SKC3000D/2048G)
-
В наличииЦена 32 980 руб.8245 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot P300 2Tb (P300P2TBM28)
-
В наличииЦена 32 980 руб.8245 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 PCIE 2TB P400 Lite P400LP2KGM28H PATRIOT
-
В наличииЦена 33 070 руб.8268 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot P210 2Tb P210 (P210S2TB25)
-
В наличииЦена 33 280 руб.8320 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23)
-
В наличииЦена 34 140 руб.8535 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 2.0Tb 990 PRO (MZ-V9P2T0BW)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: 2048 ГБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, 2048 ГБ, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, 2048 ГБ, M.2 2280, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 1200 ТБ, 1200 ТБ, 2048 ГБ
Достоинства:
Комментарий:
Диск хороший, использую как дополнительный в ноутбуке
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, спасибо магазину Регард!! Мечта сбылась
Достоинства:
Комментарий:
Сходу установился в PS 5 и 120 Гб игру переписал на себя из внутренней памяти за 40 секунд, при игре с SSD лагов в играх нет
Достоинства:
Комментарий:
Отличный SSD от WD, который не нуждается в комментариях, по супер цене и ещё и от такого известного и надёжного продавца как Регард.
Достоинства:
Комментарий:
Приятно ставить все подряд игры на ссд))), а памяти еще ух..
Достоинства:
Комментарий:
Муж был доволен заказом, а я тк ни черта не понимаю, могу лишь сказать, что все работает
Достоинства:
Комментарий:
Доставили с небольшой задержкой (были праздники). От магазинного ничем не отличается. Вставили, работает. Нареканий нет.
Отзывы о товаре Накопитель SSD WD 2TB Black (WDS200T2X0E)
Достоинства:
Комментарий:
Диск хороший, использую как дополнительный в ноутбуке
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, спасибо магазину Регард!! Мечта сбылась
Достоинства:
Комментарий:
Сходу установился в PS 5 и 120 Гб игру переписал на себя из внутренней памяти за 40 секунд, при игре с SSD лагов в играх нет
Достоинства:
Комментарий:
Отличный SSD от WD, который не нуждается в комментариях, по супер цене и ещё и от такого известного и надёжного продавца как Регард.
Достоинства:
Комментарий:
Приятно ставить все подряд игры на ссд))), а памяти еще ух..
Достоинства:
Комментарий:
Муж был доволен заказом, а я тк ни черта не понимаю, могу лишь сказать, что все работает
Достоинства:
Комментарий:
Доставили с небольшой задержкой (были праздники). От магазинного ничем не отличается. Вставили, работает. Нареканий нет.