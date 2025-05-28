Накопитель SSD Samsung M.2 990 PRO 2TB (MZ-V9P2T0CW)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung M.2 990 PRO 2TB (MZ-V9P2T0CW)
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
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Достоинства:
Комментарий:
Быстрый. Все как надо работает. Комп летает Парень в восторге))
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует характеристикам. По тестам все прошел. Быстрый NVME накопитель.
Достоинства:
Комментарий:
Шустрый SSD, Magician определил как оригинал. Вьетнамского производства. Упакован только в картон (пломбы на месте) пластиковой накладки (блистера) которая раньше (на других самсунговских SSD) дополнительно защищала SSD нет, видимо немного упростили упаковку. Добавил фото упаковки
Достоинства:
Комментарий:
отличный ссд! перекидывал на него 250 гиг за 10 минут
Достоинства:
Комментарий:
вроде все отлично , пока работает будем смотреть дальше
Достоинства:
Комментарий:
Продавца советую! Спасибо за качественный продукт.
Достоинства:
Комментарий:
пришло в картонке хорошо упакованное, фирменное ПО от самсунга распознало накопитель, не включал в ПО максимальную производительность, скорость и так хороша, зато может дольше прослужит, брал на 1Тб под винду 11 и разбивал на два по 500, на моей материнке установлен заводской радиатор для нвме так что темп накопителя уже с радиатором, корпус хорошо продувается 140мм кулерами, хотел взять под винду 500гиг но этот на 1Тб шустрее гораздо
Достоинства:
Комментарий:
Отличная скорость, образ снимается со скоросью звука)))))
Достоинства:
Комментарий:
Ориджинал, работает как часы. Упаковка с пломбой, в материнку встала как родная.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, пломбы на месте. Определился и подтвердил подлинность в Samsung Magician. Перенос ОС со старого 970 Evo Plus на этот диск занял всего 4 минуты (150Гб)
Достоинства:
Комментарий:
Только установил. Бенчмарки выглядят очень хорошо. Температура под нагрузкой 51C. Samsung Magician распознает как оригинальный.
Достоинства:
Комментарий:
По скорости чуть-чуть уступает RAM-диску, но по объему конечно... Для игр можно смело использовать без радиатора, для кого-нибудь кэша (частая запись больших данных) - лучше прикупить радиатор.
Достоинства:
Комментарий:
Работает очень шустро, оригинал, советую к покупке
Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung M.2 990 PRO 2TB (MZ-V9P2T0CW)
Достоинства:
Комментарий:
Быстрый. Все как надо работает. Комп летает Парень в восторге))
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует характеристикам. По тестам все прошел. Быстрый NVME накопитель.
Достоинства:
Комментарий:
Шустрый SSD, Magician определил как оригинал. Вьетнамского производства. Упакован только в картон (пломбы на месте) пластиковой накладки (блистера) которая раньше (на других самсунговских SSD) дополнительно защищала SSD нет, видимо немного упростили упаковку. Добавил фото упаковки
Достоинства:
Комментарий:
отличный ссд! перекидывал на него 250 гиг за 10 минут
Достоинства:
Комментарий:
вроде все отлично , пока работает будем смотреть дальше
Достоинства:
Комментарий:
Продавца советую! Спасибо за качественный продукт.
Достоинства:
Комментарий:
пришло в картонке хорошо упакованное, фирменное ПО от самсунга распознало накопитель, не включал в ПО максимальную производительность, скорость и так хороша, зато может дольше прослужит, брал на 1Тб под винду 11 и разбивал на два по 500, на моей материнке установлен заводской радиатор для нвме так что темп накопителя уже с радиатором, корпус хорошо продувается 140мм кулерами, хотел взять под винду 500гиг но этот на 1Тб шустрее гораздо
Достоинства:
Комментарий:
Отличная скорость, образ снимается со скоросью звука)))))
Достоинства:
Комментарий:
Ориджинал, работает как часы. Упаковка с пломбой, в материнку встала как родная.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, пломбы на месте. Определился и подтвердил подлинность в Samsung Magician. Перенос ОС со старого 970 Evo Plus на этот диск занял всего 4 минуты (150Гб)
Достоинства:
Комментарий:
Только установил. Бенчмарки выглядят очень хорошо. Температура под нагрузкой 51C. Samsung Magician распознает как оригинальный.
Достоинства:
Комментарий:
По скорости чуть-чуть уступает RAM-диску, но по объему конечно... Для игр можно смело использовать без радиатора, для кого-нибудь кэша (частая запись больших данных) - лучше прикупить радиатор.
Достоинства:
Комментарий:
Работает очень шустро, оригинал, советую к покупке