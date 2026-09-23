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SSD Накопитель SSD A-Data 2Tb Legend 710 M.2 2280 купить в Москве
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Накопитель SSD A-Data 2Tb Legend 710 M.2 2280

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Накопитель SSD A-Data 2Tb Legend 710 M.2 2280
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2400
Скорость записи, Мб/с
1800
Максимальный ресурс записи (TBW)
520
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 150 руб. 
Начислим 467 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 619416
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Накопитель SSD A-Data 2Tb Legend 710 M.2 2280
29 150 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2400
Скорость записи, Мб/с
1800
Максимальный ресурс записи (TBW)
520
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD A-Data 2Tb Legend 710 M.2 2280

SSD M.2 накопитель ADATA LEGEND 710 [ALEG-710-2TCS] вместительностью 2 ТБ оснащен интерфейсом PCI-E 3.x x4 для подключения к другим устройствам на платформах Intel и AMD, включая настольные ПК и ноутбуки. Скорость последовательного чтения составляет 2400 МБ/с, а записи – 1800 МБ/с. В комплектации ADATA LEGEND 710 [ALEG-710-2TCS] предусмотрен алюминиевый радиатор.

Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data 2Tb Legend 710 M.2 2280




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2400
Скорость записи, Мб/с
1800
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
520
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
SSD M.2 накопитель ADATA LEGEND 710 [ALEG-710-2TCS] вместительностью 2 ТБ оснащен интерфейсом PCI-E 3.x x4 для подключения к другим устройствам на платформах Intel и AMD, включая настольные ПК и ноутбуки. Скорость последовательного чтения составляет 2400 МБ/с, а записи – 1800 МБ/с. В комплектации ADATA LEGEND 710 [ALEG-710-2TCS] предусмотрен алюминиевый радиатор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD A-Data 2Tb Legend 710 M.2 2280 - по цене 29150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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