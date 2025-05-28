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SSD Накопитель SSD Apacer AS350 Panther 256Gb (AP256GAS350-1) купить в Москве
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Накопитель SSD Apacer AS350 Panther 256Gb (AP256GAS350-1)

13 Отзывы
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Накопитель SSD Apacer AS350 Panther 256Gb (AP256GAS350-1) - фото 1
Накопитель SSD Apacer AS350 Panther 256Gb (AP256GAS350-1) - фото 2
Накопитель SSD Apacer AS350 Panther 256Gb (AP256GAS350-1) - фото 3
Накопитель SSD Apacer AS350 Panther 256Gb (AP256GAS350-1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
180
Энергопотребление
1.45
  • Накопитель SSD Apacer AS350 Panther 256Gb (AP256GAS350-1) - фото 1
  • Накопитель SSD Apacer AS350 Panther 256Gb (AP256GAS350-1) - фото 2
  • Накопитель SSD Apacer AS350 Panther 256Gb (AP256GAS350-1) - фото 3
  • Накопитель SSD Apacer AS350 Panther 256Gb (AP256GAS350-1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 190 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 475252
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Apacer AS350 Panther 256Gb (AP256GAS350-1)
4 190 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
180
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
1.45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х2
Вес, г.
120

Описание товара Накопитель SSD Apacer AS350 Panther 256Gb (AP256GAS350-1)

Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Apacer AS350 Panther 256Gb (AP256GAS350-1)

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Михаил И.

Достоинства:


Комментарий:
приехал в целости и сохранности, подключили,работает , претензий и вопросов нет(уже месяц пользуюсь).
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Олег П.

Достоинства:


Комментарий:
вроде работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Беру второй раз. Проблемы не выявлены.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
все пришло все как и описано еще не устанавливал только успел получить пользуюсь таким же на 128гб все работает отлично))
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Все супер!!! работает и радует
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Евгений Ф.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует размеру, беру не первый раз. рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Виталий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо, все Харрактеристики как и заявлено!
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Константин Н.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает,пока не тестил
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск. Проверим в работе. Для ОСи самое то.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Одна картинка вместо тысячи слов. Скорость чтения-записи зависит от размера файлов, много мелких файлов сильно снижают скорость любого диска. Данные о скорости диска любого производителя приводятся на основании данных о чтении-записи файлов больших размеров.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает, скорость работы компьютера увеличилась.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Виктор М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие ссд. Часто покупаю. Скорость почти на пределе саты.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2024
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный быстрый SSD с малым потреблением!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
180
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
1.45
Страна производитель
Китай
Описание
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Михаил И.

Достоинства:


Комментарий:
приехал в целости и сохранности, подключили,работает , претензий и вопросов нет(уже месяц пользуюсь).
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Олег П.

Достоинства:


Комментарий:
вроде работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Беру второй раз. Проблемы не выявлены.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
все пришло все как и описано еще не устанавливал только успел получить пользуюсь таким же на 128гб все работает отлично))
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Все супер!!! работает и радует
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Евгений Ф.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует размеру, беру не первый раз. рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Виталий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо, все Харрактеристики как и заявлено!
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Константин Н.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает,пока не тестил
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск. Проверим в работе. Для ОСи самое то.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Одна картинка вместо тысячи слов. Скорость чтения-записи зависит от размера файлов, много мелких файлов сильно снижают скорость любого диска. Данные о скорости диска любого производителя приводятся на основании данных о чтении-записи файлов больших размеров.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает, скорость работы компьютера увеличилась.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Виктор М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие ссд. Часто покупаю. Скорость почти на пределе саты.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2024
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный быстрый SSD с малым потреблением!


Накопитель SSD Apacer AS350 Panther 256Gb (AP256GAS350-1) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4190 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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