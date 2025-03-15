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SSD Накопитель SSD Netac N535S 240Gb (NT01N535S-240G-S3X) купить в Москве
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Накопитель SSD Netac N535S 240Gb (NT01N535S-240G-S3X)

9 Отзывы
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Накопитель SSD Netac N535S 240Gb (NT01N535S-240G-S3X)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
490
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 900 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 404071
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Накопитель SSD Netac N535S 240Gb (NT01N535S-240G-S3X)
3 900 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
490
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
80

Описание товара Накопитель SSD Netac N535S 240Gb (NT01N535S-240G-S3X)

Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С объемом 240 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac N535S 240Gb (NT01N535S-240G-S3X)

Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ссд, заказ был готов очень быстро, забрал без проблем, еще не проверял. Цена выгодная
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Легкий, новый, для SATA3 шустрый. 60 месяцев гарантии, начало хорошее, дальше посмотрим)
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Качественный и недорогой SSD от теперь уже известного китайского производителя. Корпус пластик, интерфейс SATA, заявленные параметры выдает. Приобретен на замену HDD в стареньком ноутбуке.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
диск как диск, скорости заявленные есть. посмотрим на сколько хватит
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск! Ноут был с Виндоус 10, которая после постоянных обновлений просто загрузила и процессор, и HDD, и ОЗУ (4 Гб) до 100%. Сперва добавил ОЗУ, но не помогло, но HDD был все равно был загружен. И вот установка данного SSD (по объему памяти самое то) и установка Виндоус 7 решили все проблемы - ноут загружается за считанные секунды. Причем ещё быстрее чем видео Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл вовремя и хорошего качества. Операционная система установилась и работает. Продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Антюфеев александр

Достоинства:


Комментарий:
весит 32г корпус пластик, модель ещё 20года, обзор от prossd, Скорее всего контроллер Silicon Motion SM2258XT 2. Модули памяти SanDisk 3. Есть датчик температуры 4. брал за 1950, забирать в партнёрском пункте, например сдэк
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Морозов Михаил

Достоинства:


Комментарий:
супер. покупал в Ситилинк. Обслуживание понравилось, быстро удобно и качественно
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск. Оживил старый ноутбук.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
490
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С объемом 240 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ссд, заказ был готов очень быстро, забрал без проблем, еще не проверял. Цена выгодная
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Легкий, новый, для SATA3 шустрый. 60 месяцев гарантии, начало хорошее, дальше посмотрим)
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Качественный и недорогой SSD от теперь уже известного китайского производителя. Корпус пластик, интерфейс SATA, заявленные параметры выдает. Приобретен на замену HDD в стареньком ноутбуке.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
диск как диск, скорости заявленные есть. посмотрим на сколько хватит
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск! Ноут был с Виндоус 10, которая после постоянных обновлений просто загрузила и процессор, и HDD, и ОЗУ (4 Гб) до 100%. Сперва добавил ОЗУ, но не помогло, но HDD был все равно был загружен. И вот установка данного SSD (по объему памяти самое то) и установка Виндоус 7 решили все проблемы - ноут загружается за считанные секунды. Причем ещё быстрее чем видео Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл вовремя и хорошего качества. Операционная система установилась и работает. Продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Антюфеев александр

Достоинства:


Комментарий:
весит 32г корпус пластик, модель ещё 20года, обзор от prossd, Скорее всего контроллер Silicon Motion SM2258XT 2. Модули памяти SanDisk 3. Есть датчик температуры 4. брал за 1950, забирать в партнёрском пункте, например сдэк
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Морозов Михаил

Достоинства:


Комментарий:
супер. покупал в Ситилинк. Обслуживание понравилось, быстро удобно и качественно
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск. Оживил старый ноутбук.


Накопитель SSD Netac N535S 240Gb (NT01N535S-240G-S3X) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3900 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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