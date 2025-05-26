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SSD Накопитель SSD Netac SA500 240Гб (NT01SA500-240-S3X) купить в Москве
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Накопитель SSD Netac SA500 240Гб (NT01SA500-240-S3X)

27 Отзывы
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Накопитель SSD Netac SA500 240Гб (NT01SA500-240-S3X) - фото 1
Накопитель SSD Netac SA500 240Гб (NT01SA500-240-S3X) - фото 2
Накопитель SSD Netac SA500 240Гб (NT01SA500-240-S3X) - фото 3
Накопитель SSD Netac SA500 240Гб (NT01SA500-240-S3X) - фото 4
Накопитель SSD Netac SA500 240Гб (NT01SA500-240-S3X) - фото 5
Накопитель SSD Netac SA500 240Гб (NT01SA500-240-S3X) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
  • Накопитель SSD Netac SA500 240Гб (NT01SA500-240-S3X) - фото 1
  • Накопитель SSD Netac SA500 240Гб (NT01SA500-240-S3X) - фото 2
  • Накопитель SSD Netac SA500 240Гб (NT01SA500-240-S3X) - фото 3
  • Накопитель SSD Netac SA500 240Гб (NT01SA500-240-S3X) - фото 4
  • Накопитель SSD Netac SA500 240Гб (NT01SA500-240-S3X) - фото 5
  • Накопитель SSD Netac SA500 240Гб (NT01SA500-240-S3X) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 546345
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Netac SA500 240Гб (NT01SA500-240-S3X)
3 980 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х3
Вес, г.
60

Описание товара Накопитель SSD Netac SA500 240Гб (NT01SA500-240-S3X)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С объемом 240 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.



Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 450, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 450, 2.5", SATA, 2.5", TLC, 120 ТБ, TLC, 2.5", SATA, 450, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA

Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac SA500 240Гб (NT01SA500-240-S3X)

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
sab Sabres

Достоинства:


Комментарий:
беру не первый раз. все отлично
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Установил в старенький ноутбук. Заработал старичок. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Валерий М.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка нормальная ,не нарушена ,как будет работать ссд посмотрим .
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Devil\'D

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично. мне подходит. уже 5й заказываю
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Михаил Р.

Достоинства:


Комментарий:
неплохой диск,но я думаю это можно было и я думаю за воду на глубину не я а на глубину я не я решил телевизору показывают по на свалке не щас не щас на столбы я не я решил не отвечает за ответ на глубину не отвечает ни разу и на свалке я не знаю почему не отвечаешь
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, не первый раз уже беру у этого продавца! Рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Антон Г.

Достоинства:


Комментарий:
4 месяца назад поставил диск сыну на ноут. он сразу забил его играми и фильмами. полет нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Вячеслав Б.

Достоинства:


Комментарий:
работает. винда установилась. брал не для себя так что замеры скорости всякие делать лень )
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает Если что, дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Даниил К.

Достоинства:


Комментарий:
Подошёл, брал под систему на ноут
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Фидан

Достоинства:


Комментарий:
Всё соответствует описанию,рекомендую !
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
ещё не ставил,забыл провод заказать к нему,потом отпишусь
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Олег Е.

Достоинства:


Комментарий:
Работает на ПК, не сказать, что прям вау, но за эти деньги сойдет. На сегменты не разбивается.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
iurii m.

Достоинства:


Комментарий:
Качество цена равно. Работает
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Фидар С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар доехал в целости. Установил и сразу заработал. Никаких проблем не возникло. Все круто
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Михаил Д.

Достоинства:


Комментарий:
Компьютер стал намного шустрее
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Baner

Достоинства:


Комментарий:
Винда влетела очень быстро,пока доволен.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Диск работает. Покупался для старого ноутбука вместо HDD, скорость работы выросла. Не первый раз беру диски и карты памяти этой фирмы, пока не подводили.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
всё подошло, отлично работает
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
андрей с.

Достоинства:


Комментарий:
в роде всё работает хорошо, палет нормальный
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Вова л.

Достоинства:


Комментарий:
всë ок. Легко установился , сразу загрузился винд.хр., пока работает отлично. И я думаю , комп. стал шустрее , и тише. пока всë отлично. хороший диск.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
Оличный накопитель, установил такие же во все свои компьютеры и ноутбуки, самый первый работает уже 3 года, проблем не обнаружил. Разве что цена постоянно растет
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хороший диск. поставил и забыл. грузится быстро
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
Диск рабочий, время доставки меньше суток. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Антон И.

Достоинства:


Комментарий:
Подключил, работает отлично. Ни каких проблем с установкой не возникло. В дальнейшем время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Иван А.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию, работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Профессионал

Достоинства:


Комментарий:
отличный вариант, быстро доставили, приемлемая цена. Теперь у меня флешка на 240 Гб)



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С объемом 240 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 450, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 450, 2.5", SATA, 2.5", TLC, 120 ТБ, TLC, 2.5", SATA, 450, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
sab Sabres

Достоинства:


Комментарий:
беру не первый раз. все отлично
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Установил в старенький ноутбук. Заработал старичок. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Валерий М.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка нормальная ,не нарушена ,как будет работать ссд посмотрим .
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Devil\'D

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично. мне подходит. уже 5й заказываю
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Михаил Р.

Достоинства:


Комментарий:
неплохой диск,но я думаю это можно было и я думаю за воду на глубину не я а на глубину я не я решил телевизору показывают по на свалке не щас не щас на столбы я не я решил не отвечает за ответ на глубину не отвечает ни разу и на свалке я не знаю почему не отвечаешь
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, не первый раз уже беру у этого продавца! Рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Антон Г.

Достоинства:


Комментарий:
4 месяца назад поставил диск сыну на ноут. он сразу забил его играми и фильмами. полет нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Вячеслав Б.

Достоинства:


Комментарий:
работает. винда установилась. брал не для себя так что замеры скорости всякие делать лень )
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает Если что, дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Даниил К.

Достоинства:


Комментарий:
Подошёл, брал под систему на ноут
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Фидан

Достоинства:


Комментарий:
Всё соответствует описанию,рекомендую !
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
ещё не ставил,забыл провод заказать к нему,потом отпишусь
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Олег Е.

Достоинства:


Комментарий:
Работает на ПК, не сказать, что прям вау, но за эти деньги сойдет. На сегменты не разбивается.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
iurii m.

Достоинства:


Комментарий:
Качество цена равно. Работает
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Фидар С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар доехал в целости. Установил и сразу заработал. Никаких проблем не возникло. Все круто
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Михаил Д.

Достоинства:


Комментарий:
Компьютер стал намного шустрее
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Baner

Достоинства:


Комментарий:
Винда влетела очень быстро,пока доволен.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Диск работает. Покупался для старого ноутбука вместо HDD, скорость работы выросла. Не первый раз беру диски и карты памяти этой фирмы, пока не подводили.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
всё подошло, отлично работает
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
андрей с.

Достоинства:


Комментарий:
в роде всё работает хорошо, палет нормальный
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Вова л.

Достоинства:


Комментарий:
всë ок. Легко установился , сразу загрузился винд.хр., пока работает отлично. И я думаю , комп. стал шустрее , и тише. пока всë отлично. хороший диск.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
Оличный накопитель, установил такие же во все свои компьютеры и ноутбуки, самый первый работает уже 3 года, проблем не обнаружил. Разве что цена постоянно растет
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хороший диск. поставил и забыл. грузится быстро
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
Диск рабочий, время доставки меньше суток. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Антон И.

Достоинства:


Комментарий:
Подключил, работает отлично. Ни каких проблем с установкой не возникло. В дальнейшем время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Иван А.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию, работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Профессионал

Достоинства:


Комментарий:
отличный вариант, быстро доставили, приемлемая цена. Теперь у меня флешка на 240 Гб)


Накопитель SSD Netac SA500 240Гб (NT01SA500-240-S3X) – стоимость товара 3980 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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