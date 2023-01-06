Накопитель SSD Netac 256Gb SA500 Series (NT01SA500-256-S3X)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 340 руб.
В наличии
Код товара: 549085
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 340 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х1
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD Netac 256Gb SA500 Series (NT01SA500-256-S3X)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Достоинства:
Всё хорошо ПК работает быстро система загружается быстрее
Недостатки:
Их нету
Комментарий:
Привезли через вовремя всё понравилось
Достоинства:
Относительно дешевый.
Недостатки:
не обнаружены.
Комментарий:
Практически соответстует заявленым ттх.
Накопитель SSD Netac 256Gb SA500 Series (NT01SA500-256-S3X) - данный товар вы можете купить по цене 4340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac 256Gb SA500 Series (NT01SA500-256-S3X)
Достоинства:
Всё хорошо ПК работает быстро система загружается быстрее
Недостатки:
Их нету
Комментарий:
Привезли через вовремя всё понравилось
Достоинства:
Относительно дешевый.
Недостатки:
не обнаружены.
Комментарий:
Практически соответстует заявленым ттх.