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SSD Накопитель SSD Netac 256Gb SA500 Series (NT01SA500-256-S3X) купить в Москве
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Накопитель SSD Netac 256Gb SA500 Series (NT01SA500-256-S3X)

2 Отзывы
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Накопитель SSD Netac 256Gb SA500 Series (NT01SA500-256-S3X) - фото 1
Накопитель SSD Netac 256Gb SA500 Series (NT01SA500-256-S3X) - фото 2
Накопитель SSD Netac 256Gb SA500 Series (NT01SA500-256-S3X) - фото 3
Накопитель SSD Netac 256Gb SA500 Series (NT01SA500-256-S3X) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
  • Накопитель SSD Netac 256Gb SA500 Series (NT01SA500-256-S3X) - фото 1
  • Накопитель SSD Netac 256Gb SA500 Series (NT01SA500-256-S3X) - фото 2
  • Накопитель SSD Netac 256Gb SA500 Series (NT01SA500-256-S3X) - фото 3
  • Накопитель SSD Netac 256Gb SA500 Series (NT01SA500-256-S3X) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 340 руб. 
Начислим 70 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 549085
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Netac 256Gb SA500 Series (NT01SA500-256-S3X)
4 340 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Netac 256Gb SA500 Series (NT01SA500-256-S3X)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.



Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 450, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 450, 2.5", SATA, 2.5", TLC, 120 ТБ, TLC, 2.5", SATA, 450, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA

Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac 256Gb SA500 Series (NT01SA500-256-S3X)

Источник: Яндекс Маркет
06.01.2023
Влад Диброва

Достоинства:
Всё хорошо ПК работает быстро система загружается быстрее

Недостатки:
Их нету

Комментарий:
Привезли через вовремя всё понравилось
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2022
asdfghjkl asdfghjkl

Достоинства:
Относительно дешевый.

Недостатки:
не обнаружены.

Комментарий:
Практически соответстует заявленым ттх.



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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 450, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 450, 2.5", SATA, 2.5", TLC, 120 ТБ, TLC, 2.5", SATA, 450, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2023
Влад Диброва

Достоинства:
Всё хорошо ПК работает быстро система загружается быстрее

Недостатки:
Их нету

Комментарий:
Привезли через вовремя всё понравилось
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2022
asdfghjkl asdfghjkl

Достоинства:
Относительно дешевый.

Недостатки:
не обнаружены.

Комментарий:
Практически соответстует заявленым ттх.


Накопитель SSD Netac 256Gb SA500 Series (NT01SA500-256-S3X) - данный товар вы можете купить по цене 4340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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