Накопитель SSD Transcend A-Data XPG SX6000 Pro 256Gb (ASX6000PNP-256GT-C)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Transcend A-Data XPG SX6000 Pro 256Gb (ASX6000PNP-256GT-C)
SSD накопитель Transcend представляет собой высокопроизводительное решение для хранения данных, сочетающее в себе передовые технологии и надежность. Этот SSD оснащен интерфейсом подключения PCI-E, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и увеличивает общую производительность системы. Среди ключевых характеристик устройства - форм-фактор 2.5 дюйма, что делает его универсальным для использования в самых различных устройствах, от ноутбуков до настольных ПК. SSD использует тип флэш-памяти TLC, который предлагает оптимальный баланс между скоростью работы и стоимостью. Скорость чтения накопителя достигает 2100 МБайт/с, а скорость записи - 1200 МБайт/с, что позволяет быстро выполнять операции с большими объемами данных и значительно сокращает время загрузки приложений. Объем памяти составляет 265 Гб, что является отличным выбором для хранения важной информации и часто используемых программ. Максимальный ресурс записи (TBW) составляет 150 Тб, что гарантирует длительный срок службы даже при активной эксплуатации. Время наработки на отказ достигает 2 000 000 часов, что подчеркивает высочайший уровень надежности данного накопителя. SSD накопитель Transcend - это идеальное решение для тех, кто ищет надежное и производительное устройство для улучшения производительности своей системы.
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