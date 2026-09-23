Накопитель SSD Samsung 1.92TB PM9A3 (MZQL21T9HCJR-00A07)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung 1.92TB PM9A3 (MZQL21T9HCJR-00A07)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 1,9 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: TLC, PCIe 4.0 x4, TLC, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, U2, PCIe 4.0 x4, TLC, 1920 ГБ, U2, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, TLC, TLC, PCIe 4.0 x4, TLC, PCIe 4.0 x4, TLC, 4000, TLC, PCIe 4.0 x4, TLC, 3504 ТБ, 3504 ТБ, 1920 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 156 650 руб.39163 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW)
-
В наличииЦена 177 450 руб.44363 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung Enterprise PM883 3.84Tb (MZ7LH3T8HMLT-000...
-
В наличииЦена 189 310 руб.47328 руб. в СплитНакопитель SSD NVME M.2 2280 1600GB SNV5420-1600G SYNOLOGY
-
В наличииЦена 193 510 руб.48378 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZ1L2960HCJR-00A0...
-
В наличииЦена 200 660 руб.50165 руб. в СплитНакопитель SSD Intel Original SATA III 3.84Tb (SSDSC2KB038TZ01 9...
-
В наличииЦена 214 530 руб.53633 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 3.84TB (MZ7L33T8HBLT-00A07)
-
В наличииЦена 319 620 руб.79905 руб. в СплитНакопитель SSD SATA 2.5" 3.84TB 6GB/S SAT5221-3840G SYNOLOGY
-
В наличииЦена 395 290 руб.98823 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM1733 7.68TB (MZWLR7T6HALA-00007)
-
В наличииЦена 395 290 руб.98823 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 7.68TB TLC PM9A3 MZQL27T6HBLA-00A07
-
В наличииЦена 454 140 руб.113535 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM1653 3840GB (MZILG3T8HCLS-00A07)
-
В наличииЦена 588 650 руб.147163 руб. в СплитНакопитель SSD Synology SATA 2.5" 7TB (SAT5210-7000G)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: TLC, PCIe 4.0 x4, TLC, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, U2, PCIe 4.0 x4, TLC, 1920 ГБ, U2, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, TLC, TLC, PCIe 4.0 x4, TLC, PCIe 4.0 x4, TLC, 4000, TLC, PCIe 4.0 x4, TLC, 3504 ТБ, 3504 ТБ, 1920 ГБ
Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 1.92TB PM9A3 (MZQL21T9HCJR-00A07)