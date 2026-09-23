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SSD Накопитель SSD Samsung 1.92TB PM9A3 (MZQL21T9HCJR-00A07) купить в Москве
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Накопитель SSD Samsung 1.92TB PM9A3 (MZQL21T9HCJR-00A07)

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Накопитель SSD Samsung 1.92TB PM9A3 (MZQL21T9HCJR-00A07)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
U.2
Объем
1920
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
6800
Скорость записи, Мб/с
4000
Максимальный ресурс записи (TBW)
3504
Энергопотребление
10.6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
164 090 руб. 
Начислим 2626 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 489985
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Накопитель SSD Samsung 1.92TB PM9A3 (MZQL21T9HCJR-00A07)
164 090 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Форм-фактор
U.2
Объем
1920
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
6800
Скорость записи, Мб/с
4000
Максимальный ресурс записи (TBW)
3504
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
10.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Samsung 1.92TB PM9A3 (MZQL21T9HCJR-00A07)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 1,9 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 1.92TB PM9A3 (MZQL21T9HCJR-00A07)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Форм-фактор
U.2
Объем
1920
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
6800
Скорость записи, Мб/с
4000
Максимальный ресурс записи (TBW)
3504
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
10.6
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 1,9 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Samsung 1.92TB PM9A3 (MZQL21T9HCJR-00A07) - по цене 164090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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