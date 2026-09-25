Накопитель SSD NVME M.2 2280 1600GB SNV5420-1600G SYNOLOGY
Оригинальный товар
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Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1600
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
1000
Максимальный ресурс записи (TBW)
2900
Энергопотребление
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
194 600 руб.
В наличии
Код товара: 739108
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194 600 руб.
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1600
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
1000
Максимальный ресурс записи (TBW)
2900
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
200
Описание товара Накопитель SSD NVME M.2 2280 1600GB SNV5420-1600G SYNOLOGY
SSD-накопитель Synology в компактном форм-факторе M.2 2280 легко поместится даже в самых миниатюрных системах, не занимая лишнего места. Ёмкость 1600 Гб — настоящий простор для хранения рабочих документов, игр или больших мультимедийных архивов. Интерфейс PCIe 3.0 x4 раскрывает скоростной потенциал устройства: скорость чтения достигает 3000 МБайт/с, что позволит моментально открывать файлы и запускать приложения. Запись данных — тоже без промедлений, до 1000 МБайт/с. Надёжность подкреплена внушительным ресурсом — 2900 Тб TBW. Энергопотребление всего 5 Вт делает этот SSD энергоэффективным решением для требовательных пользователей. Флэш-память типа TLC отлично сбалансирована по скорости и долговечности.
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Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1600
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
1000
Максимальный ресурс записи (TBW)
2900
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
SSD-накопитель Synology в компактном форм-факторе M.2 2280 легко поместится даже в самых миниатюрных системах, не занимая лишнего места. Ёмкость 1600 Гб — настоящий простор для хранения рабочих документов, игр или больших мультимедийных архивов. Интерфейс PCIe 3.0 x4 раскрывает скоростной потенциал устройства: скорость чтения достигает 3000 МБайт/с, что позволит моментально открывать файлы и запускать приложения. Запись данных — тоже без промедлений, до 1000 МБайт/с. Надёжность подкреплена внушительным ресурсом — 2900 Тб TBW. Энергопотребление всего 5 Вт делает этот SSD энергоэффективным решением для требовательных пользователей. Флэш-память типа TLC отлично сбалансирована по скорости и долговечности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Купить Накопитель SSD NVME M.2 2280 1600GB SNV5420-1600G SYNOLOGY - по цене 194600 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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