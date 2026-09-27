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Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
3840
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
35100
Энергопотребление, Вт
3.9
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
236 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741454
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Описание товара Твердотельный накопитель Solidigm S4620 Series SSD SATA 2.5" 3.84TB, DWPD Up to 3
SSD-накопитель Solidigm в форм-факторе 2.5" — практичное решение для расширения дискового пространства и хранения большого объёма данных. Вместительность 3840 ГБ позволяет разместить масштабную коллекцию файлов, приложений и рабочих материалов без постоянной необходимости освобождать место.
Подключение по интерфейсу SATA обеспечивает скорость чтения до 550 МБ/с и записи до 510 МБ/с — комфортный темп для повседневных задач и работы с большими объёмами данных. Максимальный ресурс записи 35100 ТБ подчёркивает высокую выносливость накопителя при интенсивной эксплуатации. Энергопотребление 3,9 Вт делает SSD экономичным решением для систем, где важна умеренная нагрузка на питание.
SSD-накопитель Solidigm в форм-факторе 2.5" — практичное решение для расширения дискового пространства и хранения большого объёма данных. Вместительность 3840 ГБ позволяет разместить масштабную коллекцию файлов, приложений и рабочих материалов без постоянной необходимости освобождать место.
Подключение по интерфейсу SATA обеспечивает скорость чтения до 550 МБ/с и записи до 510 МБ/с — комфортный темп для повседневных задач и работы с большими объёмами данных. Максимальный ресурс записи 35100 ТБ подчёркивает высокую выносливость накопителя при интенсивной эксплуатации. Энергопотребление 3,9 Вт делает SSD экономичным решением для систем, где важна умеренная нагрузка на питание.
Твердотельный накопитель Solidigm S4620 Series SSD SATA 2.5" 3.84TB, DWPD Up to 3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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