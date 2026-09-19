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SSD Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 1920GB (MZ1L21T9HCLS-00A07) OEM купить в Москве
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Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 1920GB (MZ1L21T9HCLS-00A07) OEM

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Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 1920GB (MZ1L21T9HCLS-00A07) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1920
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5500
Скорость записи, Мб/с
2000
Максимальный ресурс записи (TBW)
3500
Энергопотребление
8.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
182 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491344
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1920
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5500
Скорость записи, Мб/с
2000
Максимальный ресурс записи (TBW)
3500
Энергопотребление
8.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х4
Вес, г.
20

Описание товара Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 1920GB (MZ1L21T9HCLS-00A07) OEM

Серверный SSD M.2 накопитель Samsung PM9A3 на 1920 ГБ впечатляет скоростью чтения и записи данных. Устройство форм-фактора 22110 также не боится перезаписи, гарантируя безотказную работу. С помощью SSD-диска вы ускорите работу своей рабочей станции.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 1920GB (MZ1L21T9HCLS-00A07) OEM




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1920
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5500
Скорость записи, Мб/с
2000
Максимальный ресурс записи (TBW)
3500
Энергопотребление
8.2
Страна производитель
Китай
Описание
Серверный SSD M.2 накопитель Samsung PM9A3 на 1920 ГБ впечатляет скоростью чтения и записи данных. Устройство форм-фактора 22110 также не боится перезаписи, гарантируя безотказную работу. С помощью SSD-диска вы ускорите работу своей рабочей станции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 1920GB (MZ1L21T9HCLS-00A07) OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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