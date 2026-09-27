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SSD Накопитель SSD Samsung 2.5" 1920GB (MZILG1T9HCJR-00A07) купить в Москве
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Накопитель SSD Samsung 2.5" 1920GB (MZILG1T9HCJR-00A07)

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Накопитель SSD Samsung 2.5&quot; 1920GB (MZILG1T9HCJR-00A07) - фото 1
Накопитель SSD Samsung 2.5&quot; 1920GB (MZILG1T9HCJR-00A07) - фото 2
Накопитель SSD Samsung 2.5&quot; 1920GB (MZILG1T9HCJR-00A07) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1920
Интерфейс подключения
SAS
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
200
Максимальный ресурс записи (TBW)
3504
Энергопотребление
14.7
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  • Накопитель SSD Samsung 2.5&quot; 1920GB (MZILG1T9HCJR-00A07) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung 2.5&quot; 1920GB (MZILG1T9HCJR-00A07) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
191 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616914
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1920
Интерфейс подключения
SAS
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
200
Максимальный ресурс записи (TBW)
3504
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
14.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Samsung 2.5" 1920GB (MZILG1T9HCJR-00A07)

Благодаря твердотельному накопителю, вы сможете справляться самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого среднего бизнеса от виртуализации до совместного редактирования материалов хранения баз данных высокой нагрузкой за счет эффективного кеширования. в то же время вы сможете снизить общую стоимость владения для инфраструктуры.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 2.5" 1920GB (MZILG1T9HCJR-00A07)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1920
Интерфейс подключения
SAS
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
200
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
3504
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
14.7
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря твердотельному накопителю, вы сможете справляться самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого среднего бизнеса от виртуализации до совместного редактирования материалов хранения баз данных высокой нагрузкой за счет эффективного кеширования. в то же время вы сможете снизить общую стоимость владения для инфраструктуры.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", 2.5", TLC, 2.5", 1920 ГБ, SAS, TLC, TLC, 2.5", 2.5", TLC, TLC, 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", 3504 ТБ, 3504 ТБ, 1920 ГБ
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Samsung 2.5" 1920GB (MZILG1T9HCJR-00A07) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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