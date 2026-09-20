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SSD Накопитель SSD Samsung 7.68Tb S-ATA III 2,5" (SFF) TLC (MZ7L37T6HBLA-00A07) купить в Москве
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Накопитель SSD Samsung 7.68Tb S-ATA III 2,5" (SFF) TLC (MZ7L37T6HBLA-00A07)

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Накопитель SSD Samsung 7.68Tb S-ATA III 2,5&quot; (SFF) TLC (MZ7L37T6HBLA-00A07) - фото 1
Накопитель SSD Samsung 7.68Tb S-ATA III 2,5&quot; (SFF) TLC (MZ7L37T6HBLA-00A07) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
7680
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
14016
Энергопотребление
3.2
  • Накопитель SSD Samsung 7.68Tb S-ATA III 2,5&quot; (SFF) TLC (MZ7L37T6HBLA-00A07) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 7.68Tb S-ATA III 2,5&quot; (SFF) TLC (MZ7L37T6HBLA-00A07) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
316 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 567362
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
7680
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
14016
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Samsung 7.68Tb S-ATA III 2,5" (SFF) TLC (MZ7L37T6HBLA-00A07)

Samsung PM893 отличается универсальностью и может использоваться как в настольных рабочих станциях, так и в центрах обработки данных. Данная модель выполнена в корпусе формата 2.5” и при помощи отдельно приобретаемого бокса может также использоваться как внешнее устройство для удобного хранения и переноса данных. Samsung PM893 использует в своей основе память типа V-NAND TLC с поддержкой шифрования, которая вместе с контроллером обеспечит комфортную работу и высокое быстродействие. Подключение к материнской плате компьютера осуществляется при помощи интерфейса SATA III, который отличается пропускной способностью до 6 Гбит/с. За счет этого максимальная скорость записи и чтения может достигать 520 МБ/с и 550 МБ/с соответственно.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 7.68Tb S-ATA III 2,5" (SFF) TLC (MZ7L37T6HBLA-00A07)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
7680
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
14016
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.2
Страна производитель
Китай
Описание
Samsung PM893 отличается универсальностью и может использоваться как в настольных рабочих станциях, так и в центрах обработки данных. Данная модель выполнена в корпусе формата 2.5” и при помощи отдельно приобретаемого бокса может также использоваться как внешнее устройство для удобного хранения и переноса данных. Samsung PM893 использует в своей основе память типа V-NAND TLC с поддержкой шифрования, которая вместе с контроллером обеспечит комфортную работу и высокое быстродействие. Подключение к материнской плате компьютера осуществляется при помощи интерфейса SATA III, который отличается пропускной способностью до 6 Гбит/с. За счет этого максимальная скорость записи и чтения может достигать 520 МБ/с и 550 МБ/с соответственно.


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Отзывы


Накопитель SSD Samsung 7.68Tb S-ATA III 2,5" (SFF) TLC (MZ7L37T6HBLA-00A07) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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