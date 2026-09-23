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SSD Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZ1L2960HCJR-00A07) OEM купить в Москве
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Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZ1L2960HCJR-00A07) OEM

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Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZ1L2960HCJR-00A07) OEM - фото 1
Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZ1L2960HCJR-00A07) OEM - фото 2
Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZ1L2960HCJR-00A07) OEM - фото 3
Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZ1L2960HCJR-00A07) OEM - фото 4
Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZ1L2960HCJR-00A07) OEM - фото 5
Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZ1L2960HCJR-00A07) OEM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
1400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1370
Энергопотребление, Вт
7.5
  • Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZ1L2960HCJR-00A07) OEM - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZ1L2960HCJR-00A07) OEM - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZ1L2960HCJR-00A07) OEM - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZ1L2960HCJR-00A07) OEM - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZ1L2960HCJR-00A07) OEM - фото 5
  • Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZ1L2960HCJR-00A07) OEM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
193 510 руб. 
Начислим 3097 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 491346
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZ1L2960HCJR-00A07) OEM
193 510 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
1400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1370
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление, Вт
7.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZ1L2960HCJR-00A07) OEM

Серверный SSD M.2 накопитель Samsung PM9A3 на 960 ГБ впечатляет скоростью чтения и записи данных. Устройство форм-фактора 22110 также не боится перезаписи, гарантируя безотказную работу при ресурсе до 1370 ТБ. С помощью SSD-диска вы ускорите работу своей рабочей станции.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZ1L2960HCJR-00A07) OEM




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
1400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1370
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление, Вт
7.5
Страна производитель
Китай
Описание
Серверный SSD M.2 накопитель Samsung PM9A3 на 960 ГБ впечатляет скоростью чтения и записи данных. Устройство форм-фактора 22110 также не боится перезаписи, гарантируя безотказную работу при ресурсе до 1370 ТБ. С помощью SSD-диска вы ускорите работу своей рабочей станции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZ1L2960HCJR-00A07) OEM - стоимость товара 193510 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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