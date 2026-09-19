Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 3840GB (MZ1L23T8HBLA-00A07) OEM
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
3840
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5500
Скорость записи, Мб/с
2000
Энергопотребление
2.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
325 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 491345
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
3840
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5500
Скорость записи, Мб/с
2000
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
30
Описание товара Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 3840GB (MZ1L23T8HBLA-00A07) OEM
Серверный SSD M.2 Samsung вмещает около 3840 ГБ информации. Структура памяти NAND увеличивает ресурс перезаписи для использования устройства в качестве облачного хранилища. Накопитель считывает данные со скоростью до 5000 Мбайт/сек, а записывает информацию при 2000 Мбайт/сек.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
3840
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5500
Скорость записи, Мб/с
2000
Время наработки на отказ, час
2000000
Развернуть
Энергопотребление
2.5
Страна производитель
Китай
Серверный SSD M.2 Samsung вмещает около 3840 ГБ информации. Структура памяти NAND увеличивает ресурс перезаписи для использования устройства в качестве облачного хранилища. Накопитель считывает данные со скоростью до 5000 Мбайт/сек, а записывает информацию при 2000 Мбайт/сек.
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Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 3840GB (MZ1L23T8HBLA-00A07) OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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