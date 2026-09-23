Накопитель SSD Apacer AS2280P4U 256Gb (AP256GAS2280P4U-1)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
256
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
1200
Максимальный ресурс записи (TBW)
170
Энергопотребление
4.12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 120 руб.
В наличии
Код товара: 602676
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 120 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
256
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
1200
Максимальный ресурс записи (TBW)
170
Время наработки на отказ, час
1800000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
4.12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х4х1
Вес, г.
40
Описание товара Накопитель SSD Apacer AS2280P4U 256Gb (AP256GAS2280P4U-1)
SSD M.2 накопитель Apacer AS2280P4U выполнен в компактном форм-факторе, поэтому может использоваться в условиях ограниченного пространства и сэкономит место для установки других комплектующих. Благодаря скорости в пределах показателя 3500 Мбайт/сек и интерфейсу PCIe Gen4 устройство обеспечивает существенный прирост производительности в составе игровой системы или мощной рабочей станции. Данная модель Apacer AS2280P4U предоставляет 256 ГБ пространства для размещения файлов, а твердотельная конструкция гарантирует надежность и стабильность работы.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
256
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
1200
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
170
Время наработки на отказ, час
1800000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
4.12
Страна производитель
Китай
SSD M.2 накопитель Apacer AS2280P4U выполнен в компактном форм-факторе, поэтому может использоваться в условиях ограниченного пространства и сэкономит место для установки других комплектующих. Благодаря скорости в пределах показателя 3500 Мбайт/сек и интерфейсу PCIe Gen4 устройство обеспечивает существенный прирост производительности в составе игровой системы или мощной рабочей станции. Данная модель Apacer AS2280P4U предоставляет 256 ГБ пространства для размещения файлов, а твердотельная конструкция гарантирует надежность и стабильность работы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Накопитель SSD Apacer AS2280P4U 256Gb (AP256GAS2280P4U-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5120 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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