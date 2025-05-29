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SSD Накопитель SSD Crucial SATA III 240Gb CT240BX500SSD1 BX500 2.5" купить в Москве
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Накопитель SSD Crucial SATA III 240Gb CT240BX500SSD1 BX500 2.5"

2 Отзывы
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Накопитель SSD Crucial SATA III 240Gb CT240BX500SSD1 BX500 2.5&quot; - фото 1
Накопитель SSD Crucial SATA III 240Gb CT240BX500SSD1 BX500 2.5&quot; - фото 2
Накопитель SSD Crucial SATA III 240Gb CT240BX500SSD1 BX500 2.5&quot; - фото 3
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Накопитель SSD Crucial SATA III 240Gb CT240BX500SSD1 BX500 2.5&quot; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
  • Накопитель SSD Crucial SATA III 240Gb CT240BX500SSD1 BX500 2.5&quot; - фото 1
  • Накопитель SSD Crucial SATA III 240Gb CT240BX500SSD1 BX500 2.5&quot; - фото 2
  • Накопитель SSD Crucial SATA III 240Gb CT240BX500SSD1 BX500 2.5&quot; - фото 3
  • Накопитель SSD Crucial SATA III 240Gb CT240BX500SSD1 BX500 2.5&quot; - фото 4
  • Накопитель SSD Crucial SATA III 240Gb CT240BX500SSD1 BX500 2.5&quot; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 700 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184467
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Crucial SATA III 240Gb CT240BX500SSD1 BX500 2.5"
6 700 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Crucial
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х1
Вес, г.
110

Описание товара Накопитель SSD Crucial SATA III 240Gb CT240BX500SSD1 BX500 2.5"

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С объемом 240 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Crucial SATA III 240Gb CT240BX500SSD1 BX500 2.5"

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Dark

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично. быстрая доставка. Полностью соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрый диск за приемлемую цену



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Crucial
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С объемом 240 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 2.5", 2.5", TLC, SATA, 80 ТБ, 2.5", TLC, 500, TLC, 2.5", 240 ГБ, SATA, TLC, 2.5", 500, SATA, TLC, 2.5", SATA, 500, 240 ГБ, SATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Dark

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично. быстрая доставка. Полностью соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрый диск за приемлемую цену


Накопитель SSD Crucial SATA III 240Gb CT240BX500SSD1 BX500 2.5" - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6700 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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