Накопитель SSD Kingston 256Gb (SKC600/256G)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Kingston 256Gb (SKC600/256G)
По версии разработчиков SSD накопитель KINGSTON KC600 SKC600/256G является идеальным хранилищем контента различного формата. Он демонстрирует исключительно высокие скорости, используемые при загрузке и передаче данных, а также моментальный отклик на поставленные задачи. Интерфейс SATA III полностью совместим с различными компьютерами. Устройство соответствует форм-фактору 2.5 дюйма, обладает объемом памяти в 256 Гб. Твердотельный накопитель KINGSTON KC600 SKC600/256G все операции проводит на хороших скоростях: так, считывание происходит на скорости до 550 Мб/с, записи - до 500 Мб/с. Ресурс TBW, анонсированный производителями, составляет 150 Тб. Устройство отличается компактностью и быстротой проведения операций, экономит время на загрузке и запуске приложений.
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