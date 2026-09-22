Накопитель SSD Crucial P310 500GB (CT500P310SSD8)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718557
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х15
Вес, кг.
5.44
Описание товара Накопитель SSD Crucial P310 500GB (CT500P310SSD8)
Накопитель SSD Crucial P310 500GB (CT500P310SSD8)
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Накопитель SSD Crucial P310 500GB (CT500P310SSD8)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: PCIe 4.0 x4, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4
Накопитель SSD Crucial P310 500GB (CT500P310SSD8) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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