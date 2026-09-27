Твердотельный накопитель GS Nanotech SSD GS027 256ГБ PCIe 3 x4, M.2 2280, 3D TLC, до R3200/W1200 МБ/с, IOPS (random 4K) до R166K/W100K, 512МБ DRAM buffer, 562 TBW, 1y wty, МПТ 27 баллов до 15.12.26
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Твердотельный накопитель GS Nanotech SSD GS027 256ГБ PCIe 3 x4, M.2 2280, 3D TLC, до R3200/W1200 МБ/с, IOPS (random 4K) до R166K/W100K, 512МБ DRAM buffer, 562 TBW, 1y wty, МПТ 27 баллов до 15.12.26
SSD-накопитель GS Nanotech объёмом 256 ГБ — компактное решение в форм-факторе M.2 2280 для тех, кому важны высокая скорость и стабильная работа с данными. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обеспечивает скорость чтения до 3200 МБ/с и записи до 1200 МБ/с — быстрый доступ к файлам и оперативное выполнение повседневных задач. В основе накопителя — тип флэш-памяти 3D NAND, сочетающий производительность и практичность. Максимальный ресурс записи достигает 562 ТБ, поэтому SSD рассчитан на активное использование и регулярную работу с данными. GS Nanotech — производительный накопитель с компактными размерами и сбалансированными характеристиками.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 140 руб.2285 руб. в СплитНакопитель SSD AMD SATA III 480Gb (R5SL480G)
-
В наличииЦена 9 270 руб.2318 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 512GB P320 P320P512GM28 PATRIOT
-
В наличииЦена 9 380 руб.2345 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G)
-
В наличииЦена 9 710 руб.2428 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS)
-
В наличииЦена 9 910 руб.2478 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 500Gb Legend 860 (SLEG-860-500GCS)
-
В наличииЦена 10 130 руб.2533 руб. в СплитНакопитель SSD CBR 960GB SATA III (SSD-960GB-2.5-LT22)
-
В наличииЦена 10 280 руб.2570 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot Burst Elite 960Gb (PBE960GS25SSDR)
-
В наличииЦена 10 380 руб.2595 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 500GB SNV3S/500G NV3
-
В наличииЦена 10 420 руб.2605 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 500Gb P400 Lite (P400LP500GM28H)
-
В наличииЦена 10 540 руб.2635 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 256Gb (SKC600/256G)
-
В наличииЦена 10 540 руб.2635 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power 500Gb (SP500GBP44UD9005)
-
В наличииЦена 10 700 руб.2675 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 500Gb NV5000-N (NT01NV5000N-500-E4X)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Отзывы о товаре Твердотельный накопитель GS Nanotech SSD GS027 256ГБ PCIe 3 x4, M.2 2280, 3D TLC, до R3200/W1200 МБ/с, IOPS (random 4K) до R166K/W100K, 512МБ DRAM buffer, 562 TBW, 1y wty, МПТ 27 баллов до 15.12.26