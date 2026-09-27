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SSD Твердотельный накопитель GS Nanotech SSD GS027 256ГБ PCIe 3 x4, M.2 2280, 3D TLC, до R3200/W1200 МБ/с, IOPS (random 4K) до R166K/W100K, 512МБ DRAM buffer, 562 TBW, 1y wty, МПТ 27 баллов до 15.12.26 купить в Москве
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Твердотельный накопитель GS Nanotech SSD GS027 256ГБ PCIe 3 x4, M.2 2280, 3D TLC, до R3200/W1200 МБ/с, IOPS (random 4K) до R166K/W100K, 512МБ DRAM buffer, 562 TBW, 1y wty, МПТ 27 баллов до 15.12.26

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Твердотельный накопитель GS Nanotech SSD GS027 256ГБ PCIe 3 x4, M.2 2280, 3D TLC, до R3200/W1200 МБ/с, IOPS (random 4K) до R166K/W100K, 512МБ DRAM buffer, 562 TBW, 1y wty, МПТ 27 баллов до 15.12.26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3200
Скорость записи, Мб/с
1200
Максимальный ресурс записи (TBW)
562
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741428
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Характеристики

Бренд
GS Nanotech
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3200
Скорость записи, Мб/с
1200
Максимальный ресурс записи (TBW)
562
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х1
Вес, г.
20

Описание товара Твердотельный накопитель GS Nanotech SSD GS027 256ГБ PCIe 3 x4, M.2 2280, 3D TLC, до R3200/W1200 МБ/с, IOPS (random 4K) до R166K/W100K, 512МБ DRAM buffer, 562 TBW, 1y wty, МПТ 27 баллов до 15.12.26

SSD-накопитель GS Nanotech объёмом 256 ГБ — компактное решение в форм-факторе M.2 2280 для тех, кому важны высокая скорость и стабильная работа с данными. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обеспечивает скорость чтения до 3200 МБ/с и записи до 1200 МБ/с — быстрый доступ к файлам и оперативное выполнение повседневных задач. В основе накопителя — тип флэш-памяти 3D NAND, сочетающий производительность и практичность. Максимальный ресурс записи достигает 562 ТБ, поэтому SSD рассчитан на активное использование и регулярную работу с данными. GS Nanotech — производительный накопитель с компактными размерами и сбалансированными характеристиками.

Отзывы о товаре Твердотельный накопитель GS Nanotech SSD GS027 256ГБ PCIe 3 x4, M.2 2280, 3D TLC, до R3200/W1200 МБ/с, IOPS (random 4K) до R166K/W100K, 512МБ DRAM buffer, 562 TBW, 1y wty, МПТ 27 баллов до 15.12.26




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Характеристики
Бренд
GS Nanotech
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3200
Скорость записи, Мб/с
1200
Максимальный ресурс записи (TBW)
562
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель GS Nanotech объёмом 256 ГБ — компактное решение в форм-факторе M.2 2280 для тех, кому важны высокая скорость и стабильная работа с данными. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обеспечивает скорость чтения до 3200 МБ/с и записи до 1200 МБ/с — быстрый доступ к файлам и оперативное выполнение повседневных задач. В основе накопителя — тип флэш-памяти 3D NAND, сочетающий производительность и практичность. Максимальный ресурс записи достигает 562 ТБ, поэтому SSD рассчитан на активное использование и регулярную работу с данными. GS Nanotech — производительный накопитель с компактными размерами и сбалансированными характеристиками.
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Отзывы


Твердотельный накопитель GS Nanotech SSD GS027 256ГБ PCIe 3 x4, M.2 2280, 3D TLC, до R3200/W1200 МБ/с, IOPS (random 4K) до R166K/W100K, 512МБ DRAM buffer, 562 TBW, 1y wty, МПТ 27 баллов до 15.12.26 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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