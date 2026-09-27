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SSD Твердотельный накопитель Western Digital Green SSD 2,5” SATA 500Gb, WDS500G5G0A, 1 year купить в Москве
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Твердотельный накопитель Western Digital Green SSD 2,5” SATA 500Gb, WDS500G5G0A, 1 year

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Твердотельный накопитель Western Digital Green SSD 2,5” SATA 500Gb, WDS500G5G0A, 1 year - фото 1
Твердотельный накопитель Western Digital Green SSD 2,5” SATA 500Gb, WDS500G5G0A, 1 year - фото 2
Твердотельный накопитель Western Digital Green SSD 2,5” SATA 500Gb, WDS500G5G0A, 1 year - фото 3
Твердотельный накопитель Western Digital Green SSD 2,5” SATA 500Gb, WDS500G5G0A, 1 year - фото 4
Твердотельный накопитель Western Digital Green SSD 2,5” SATA 500Gb, WDS500G5G0A, 1 year - фото 5
Твердотельный накопитель Western Digital Green SSD 2,5” SATA 500Gb, WDS500G5G0A, 1 year - фото 6
Твердотельный накопитель Western Digital Green SSD 2,5” SATA 500Gb, WDS500G5G0A, 1 year - фото 7
Твердотельный накопитель Western Digital Green SSD 2,5” SATA 500Gb, WDS500G5G0A, 1 year - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Интерфейс подключения
SATA
Энергопотребление, Вт
1.5
  • Твердотельный накопитель Western Digital Green SSD 2,5” SATA 500Gb, WDS500G5G0A, 1 year - фото 1
  • Твердотельный накопитель Western Digital Green SSD 2,5” SATA 500Gb, WDS500G5G0A, 1 year - фото 2
  • Твердотельный накопитель Western Digital Green SSD 2,5” SATA 500Gb, WDS500G5G0A, 1 year - фото 3
  • Твердотельный накопитель Western Digital Green SSD 2,5” SATA 500Gb, WDS500G5G0A, 1 year - фото 4
  • Твердотельный накопитель Western Digital Green SSD 2,5” SATA 500Gb, WDS500G5G0A, 1 year - фото 5
  • Твердотельный накопитель Western Digital Green SSD 2,5” SATA 500Gb, WDS500G5G0A, 1 year - фото 6
  • Твердотельный накопитель Western Digital Green SSD 2,5” SATA 500Gb, WDS500G5G0A, 1 year - фото 7
  • Твердотельный накопитель Western Digital Green SSD 2,5” SATA 500Gb, WDS500G5G0A, 1 year - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741437
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Характеристики

Бренд
WD
Интерфейс подключения
SATA
Энергопотребление, Вт
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
70

Описание товара Твердотельный накопитель Western Digital Green SSD 2,5” SATA 500Gb, WDS500G5G0A, 1 year

SSD накопитель WD Green 500ГБ обеспечивает быстрый запуск системы, плавную работу приложений, стабильную скорость чтения и записи и экономит время при обработке файлов. Незаменим для ускорения работы компьютера и надёжного хранения данных.



Теги товара: SATA, SATA, SATA, SATA, SATA, SATA, SATA, SATA, SATA

Отзывы о товаре Твердотельный накопитель Western Digital Green SSD 2,5” SATA 500Gb, WDS500G5G0A, 1 year




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Характеристики
Бренд
WD
Интерфейс подключения
SATA
Энергопотребление, Вт
1.5
Страна производитель
Китай
Описание
SSD накопитель WD Green 500ГБ обеспечивает быстрый запуск системы, плавную работу приложений, стабильную скорость чтения и записи и экономит время при обработке файлов. Незаменим для ускорения работы компьютера и надёжного хранения данных.


Теги товара: SATA, SATA, SATA, SATA, SATA, SATA, SATA, SATA, SATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Твердотельный накопитель Western Digital Green SSD 2,5” SATA 500Gb, WDS500G5G0A, 1 year - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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