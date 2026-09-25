Накопитель SSD WD 500Gb Green (2.5", SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS500G5G0A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD WD 500Gb Green (2.5", SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS500G5G0A)
**Твердотельный накопитель SSD Western Digital 2.5' 500GB WD Green Client SSD 6Gb/s WDS500G5G0A** Увеличьте скорость работы вашего компьютера с SSD-накопителем Western Digital! **Почему стоит выбрать этот SSD?** * **Высокая скорость работы:** максимальная скорость чтения достигает 545 МБ/с — ваши приложения и операционная система будут запускаться быстрее. * **Большой объём памяти:** 500 ГБ позволят хранить большое количество файлов, программ и мультимедиа. * **Надёжность и долговечность:** среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 2000 тысяч часов — вы можете быть уверены в стабильности работы накопителя. * **Устойчивость к внешним воздействиям:** ударостойкость 1500G/0.5 мс гарантирует сохранность данных даже при сильных вибрациях и ударах. **Основные характеристики:** * тип: внутренний твердотельный накопитель; * интерфейс: SATA; * форм-фактор: 2.5'; * тип комплектации: RTL. Выберите SSD Western Digital и ощутите разницу в скорости и надёжности работы вашего компьютера!
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