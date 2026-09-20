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SSD Накопитель SSD Patriot M.2 2230 500GB (VP4000M500GM23) купить в Москве
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Накопитель SSD Patriot M.2 2230 500GB (VP4000M500GM23)

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Накопитель SSD Patriot M.2 2230 500GB (VP4000M500GM23) - фото 1
Накопитель SSD Patriot M.2 2230 500GB (VP4000M500GM23) - фото 2
Накопитель SSD Patriot M.2 2230 500GB (VP4000M500GM23) - фото 3
Накопитель SSD Patriot M.2 2230 500GB (VP4000M500GM23) - фото 4
Накопитель SSD Patriot M.2 2230 500GB (VP4000M500GM23) - фото 5
Накопитель SSD Patriot M.2 2230 500GB (VP4000M500GM23) - фото 6
Накопитель SSD Patriot M.2 2230 500GB (VP4000M500GM23) - фото 7
Накопитель SSD Patriot M.2 2230 500GB (VP4000M500GM23) - фото 8
Накопитель SSD Patriot M.2 2230 500GB (VP4000M500GM23) - фото 9
Накопитель SSD Patriot M.2 2230 500GB (VP4000M500GM23) - фото 10
Накопитель SSD Patriot M.2 2230 500GB (VP4000M500GM23) - фото 11
Накопитель SSD Patriot M.2 2230 500GB (VP4000M500GM23) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2230
Объем
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4700
Скорость записи, Мб/с
1700
Максимальный ресурс записи (TBW)
110
  • Накопитель SSD Patriot M.2 2230 500GB (VP4000M500GM23) - фото 1
  • Накопитель SSD Patriot M.2 2230 500GB (VP4000M500GM23) - фото 2
  • Накопитель SSD Patriot M.2 2230 500GB (VP4000M500GM23) - фото 3
  • Накопитель SSD Patriot M.2 2230 500GB (VP4000M500GM23) - фото 4
  • Накопитель SSD Patriot M.2 2230 500GB (VP4000M500GM23) - фото 5
  • Накопитель SSD Patriot M.2 2230 500GB (VP4000M500GM23) - фото 6
  • Накопитель SSD Patriot M.2 2230 500GB (VP4000M500GM23) - фото 7
  • Накопитель SSD Patriot M.2 2230 500GB (VP4000M500GM23) - фото 8
  • Накопитель SSD Patriot M.2 2230 500GB (VP4000M500GM23) - фото 9
  • Накопитель SSD Patriot M.2 2230 500GB (VP4000M500GM23) - фото 10
  • Накопитель SSD Patriot M.2 2230 500GB (VP4000M500GM23) - фото 11
  • Накопитель SSD Patriot M.2 2230 500GB (VP4000M500GM23) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661344
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Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Форм-фактор
M.2 2230
Объем
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4700
Скорость записи, Мб/с
1700
Максимальный ресурс записи (TBW)
110
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
14

Описание товара Накопитель SSD Patriot M.2 2230 500GB (VP4000M500GM23)

Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы повышенную производительность по сравнению механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для компьютеров.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Patriot M.2 2230 500GB (VP4000M500GM23)




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Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Форм-фактор
M.2 2230
Объем
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4700
Скорость записи, Мб/с
1700
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
110
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы повышенную производительность по сравнению механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для компьютеров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Patriot M.2 2230 500GB (VP4000M500GM23) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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