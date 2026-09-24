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SSD Накопитель SSD A-Data 500Gb Legend 860 (SLEG-860-500GCS) купить в Москве
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Накопитель SSD A-Data 500Gb Legend 860 (SLEG-860-500GCS)

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Накопитель SSD A-Data 500Gb Legend 860 (SLEG-860-500GCS) - фото 1
Накопитель SSD A-Data 500Gb Legend 860 (SLEG-860-500GCS) - фото 2
Накопитель SSD A-Data 500Gb Legend 860 (SLEG-860-500GCS) - фото 3
Накопитель SSD A-Data 500Gb Legend 860 (SLEG-860-500GCS) - фото 4
Накопитель SSD A-Data 500Gb Legend 860 (SLEG-860-500GCS) - фото 5
Накопитель SSD A-Data 500Gb Legend 860 (SLEG-860-500GCS) - фото 6
Накопитель SSD A-Data 500Gb Legend 860 (SLEG-860-500GCS) - фото 7
Накопитель SSD A-Data 500Gb Legend 860 (SLEG-860-500GCS) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
  • Накопитель SSD A-Data 500Gb Legend 860 (SLEG-860-500GCS) - фото 1
  • Накопитель SSD A-Data 500Gb Legend 860 (SLEG-860-500GCS) - фото 2
  • Накопитель SSD A-Data 500Gb Legend 860 (SLEG-860-500GCS) - фото 3
  • Накопитель SSD A-Data 500Gb Legend 860 (SLEG-860-500GCS) - фото 4
  • Накопитель SSD A-Data 500Gb Legend 860 (SLEG-860-500GCS) - фото 5
  • Накопитель SSD A-Data 500Gb Legend 860 (SLEG-860-500GCS) - фото 6
  • Накопитель SSD A-Data 500Gb Legend 860 (SLEG-860-500GCS) - фото 7
  • Накопитель SSD A-Data 500Gb Legend 860 (SLEG-860-500GCS) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 860 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714998
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Накопитель SSD A-Data 500Gb Legend 860 (SLEG-860-500GCS)
9 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD A-Data 500Gb Legend 860 (SLEG-860-500GCS)

Накопитель SSD A-Data 500Gb Legend 860 (SLEG-860-500GCS)

Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data 500Gb Legend 860 (SLEG-860-500GCS)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель SSD A-Data 500Gb Legend 860 (SLEG-860-500GCS)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Накопитель SSD A-Data 500Gb Legend 860 (SLEG-860-500GCS) - по цене 9860 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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