Накопитель SSD Crucial 2.5" BX500 500Gb SATA III 3D NAND TLC (CT500BX500SSD1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Энергопотребление
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 730 руб.
В наличии
Код товара: 606021
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 730 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
90
Описание товара Накопитель SSD Crucial 2.5" BX500 500Gb SATA III 3D NAND TLC (CT500BX500SSD1)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 350 руб.2088 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 512Gb P300 (P300P512GM28)
-
В наличииЦена 8 530 руб.2133 руб. в СплитНакопитель SSD Netac M.2 2280 NV2000 NVMe PCIe 512GB (NT01NV2000...
-
В наличииЦена 8 620 руб.2155 руб. в СплитНакопитель SSD ADATA 500GB SD810 SD810-500G-CSG
-
В наличииЦена 8 760 руб.2190 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data Legend 710 512Gb ALEG-710-512GCS
-
В наличииЦена 9 020 руб.2255 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G)
-
В наличииЦена 9 020 руб.2255 руб. в СплитНакопитель SSD ТМИ SATA III 256Gb (ЦРМП.467512.002)
-
В наличииЦена 9 140 руб.2285 руб. в СплитНакопитель SSD AMD SATA III 480Gb (R5SL480G)
-
В наличииЦена 9 180 руб.2295 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 512GB P320 P320P512GM28 PATRIOT
-
В наличииЦена 9 480 руб.2370 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N930ES Series 512Gb (NT01N930ES-512G-E2X)
-
В наличииЦена 9 600 руб.2400 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS)
-
В наличииЦена 9 780 руб.2445 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 500Gb Legend 860 (SLEG-860-500GCS)
-
В наличииЦена 10 090 руб.2523 руб. в СплитНакопитель SSD CBR 960GB SATA III (SSD-960GB-2.5-LT22)
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
15
Страна производитель
Китай
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично. быстрая доставка. Полностью соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрый диск за приемлемую цену
Накопитель SSD Crucial 2.5" BX500 500Gb SATA III 3D NAND TLC (CT500BX500SSD1) - стоимость товара 8730 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Crucial 2.5" BX500 500Gb SATA III 3D NAND TLC (CT500BX500SSD1)
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично. быстрая доставка. Полностью соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрый диск за приемлемую цену