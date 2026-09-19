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SSD Накопитель SSD Netac N930ES Series 512Gb (NT01N930ES-512G-E2X) купить в Москве
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Накопитель SSD Netac N930ES Series 512Gb (NT01N930ES-512G-E2X)

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Накопитель SSD Netac N930ES Series 512Gb (NT01N930ES-512G-E2X) - фото 1
Накопитель SSD Netac N930ES Series 512Gb (NT01N930ES-512G-E2X) - фото 2
Накопитель SSD Netac N930ES Series 512Gb (NT01N930ES-512G-E2X) - фото 3
Накопитель SSD Netac N930ES Series 512Gb (NT01N930ES-512G-E2X) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2242
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1650
Скорость записи, Мб/с
1500
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
  • Накопитель SSD Netac N930ES Series 512Gb (NT01N930ES-512G-E2X) - фото 1
  • Накопитель SSD Netac N930ES Series 512Gb (NT01N930ES-512G-E2X) - фото 2
  • Накопитель SSD Netac N930ES Series 512Gb (NT01N930ES-512G-E2X) - фото 3
  • Накопитель SSD Netac N930ES Series 512Gb (NT01N930ES-512G-E2X) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 530 руб. 
Начислим 153 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401447
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Накопитель SSD Netac N930ES Series 512Gb (NT01N930ES-512G-E2X)
9 530 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2242
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1650
Скорость записи, Мб/с
1500
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
60

Описание товара Накопитель SSD Netac N930ES Series 512Gb (NT01N930ES-512G-E2X)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс PCIe 3.0 x24 предлагает максимальную пропускную способность, позволяя подключать несколько высокоскоростных устройств. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2242 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac N930ES Series 512Gb (NT01N930ES-512G-E2X)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2242
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1650
Скорость записи, Мб/с
1500
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс PCIe 3.0 x24 предлагает максимальную пропускную способность, позволяя подключать несколько высокоскоростных устройств. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2242 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Netac N930ES Series 512Gb (NT01N930ES-512G-E2X) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9530 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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