Накопитель SSD Netac N930ES Series 512Gb (NT01N930ES-512G-E2X)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Netac N930ES Series 512Gb (NT01N930ES-512G-E2X)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс PCIe 3.0 x24 предлагает максимальную пропускную способность, позволяя подключать несколько высокоскоростных устройств. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2242 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
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