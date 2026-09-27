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SSD Накопитель SSD M.2 2280 QUMO Novation 512GB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 3D TLC OEM (Q3DT-512GSKF-NM2) купить в Москве
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Накопитель SSD M.2 2280 QUMO Novation 512GB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 3D TLC OEM (Q3DT-512GSKF-NM2)

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Накопитель SSD M.2 2280 QUMO Novation 512GB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 3D TLC OEM (Q3DT-512GSKF-NM2) - фото 1
Накопитель SSD M.2 2280 QUMO Novation 512GB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 3D TLC OEM (Q3DT-512GSKF-NM2) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2500
Скорость записи, Мб/с
1900
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
  • Накопитель SSD M.2 2280 QUMO Novation 512GB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 3D TLC OEM (Q3DT-512GSKF-NM2) - фото 1
  • Накопитель SSD M.2 2280 QUMO Novation 512GB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 3D TLC OEM (Q3DT-512GSKF-NM2) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 606012
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Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2500
Скорость записи, Мб/с
1900
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Время наработки на отказ, час
1800000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD M.2 2280 QUMO Novation 512GB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 3D TLC OEM (Q3DT-512GSKF-NM2)

M.2 накопитель QUMO Novation – надежное запоминающее устройство на основе тонкого, производительного и энергоэффективного диска SSD. Он подходит для ноутбуков и стационарных ПК. С объемом 512 ГБ накопитель позволяет хранить большое количество данных и повысить быстродействие аппаратной платформы ПК при обработке задач. Интерфейс подключения PCI-E 3.0 x4 обеспечивает скорость в пределах 2500 Мбайт/сек в режиме чтения. Алгоритм автоматической сборки мусора и надежные компоненты гарантируют стабильность функционирования устройства QUMO Novation.

Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 2280 QUMO Novation 512GB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 3D TLC OEM (Q3DT-512GSKF-NM2)




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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2500
Скорость записи, Мб/с
1900
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Время наработки на отказ, час
1800000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 накопитель QUMO Novation – надежное запоминающее устройство на основе тонкого, производительного и энергоэффективного диска SSD. Он подходит для ноутбуков и стационарных ПК. С объемом 512 ГБ накопитель позволяет хранить большое количество данных и повысить быстродействие аппаратной платформы ПК при обработке задач. Интерфейс подключения PCI-E 3.0 x4 обеспечивает скорость в пределах 2500 Мбайт/сек в режиме чтения. Алгоритм автоматической сборки мусора и надежные компоненты гарантируют стабильность функционирования устройства QUMO Novation.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD M.2 2280 QUMO Novation 512GB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 3D TLC OEM (Q3DT-512GSKF-NM2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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