Накопитель SSD Crucial E100, 480Gb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 4700/2500
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Crucial E100, 480Gb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 4700/2500
**Твердотельный накопитель SSD Crucial E100, 480 ГБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe** Внутренний твердотельный накопитель SSD Crucial E100 — это идеальное решение для тех, кто ищет высокую производительность и надёжность. **Основные характеристики:** * Тип: внутренний твердотельный накопитель. * Форм-фактор: M.2 2280. * Интерфейс: PCIe 4.0 x4. * Тип комплектации: RTL. * Номинальный объём: 480 ГБ. * Максимальная скорость чтения: 4700 МБ/с. * Максимальная скорость записи: 2500 МБ/с. **Преимущества:** * **Высокая скорость работы:** благодаря интерфейсу PCIe 4.0 x4 и протоколу NVMe, накопитель обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также плавный переход между задачами. * **Надёжность:** среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 1500 тысяч часов, что гарантирует долгий срок службы накопителя. SSD Crucial E100 — это отличный выбор для тех, кто хочет улучшить производительность своего компьютера и обеспечить надёжное хранение данных.
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Отзывы о товаре Накопитель SSD Crucial E100, 480Gb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 4700/2500