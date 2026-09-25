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SSD Накопитель SSD Crucial E100, 480Gb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 4700/2500 купить в Москве
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Накопитель SSD Crucial E100, 480Gb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 4700/2500

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Накопитель SSD Crucial E100, 480Gb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 4700/2500 - фото 1
Накопитель SSD Crucial E100, 480Gb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 4700/2500 - фото 2
Накопитель SSD Crucial E100, 480Gb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 4700/2500 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
4700
Скорость записи, Мб/с
2500
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
  • Накопитель SSD Crucial E100, 480Gb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 4700/2500 - фото 1
  • Накопитель SSD Crucial E100, 480Gb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 4700/2500 - фото 2
  • Накопитель SSD Crucial E100, 480Gb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 4700/2500 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732848
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Характеристики

Бренд
Crucial
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
4700
Скорость записи, Мб/с
2500
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
Время наработки на отказ, час
1000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х2
Вес, г.
200

Описание товара Накопитель SSD Crucial E100, 480Gb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 4700/2500

**Твердотельный накопитель SSD Crucial E100, 480 ГБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe** Внутренний твердотельный накопитель SSD Crucial E100 — это идеальное решение для тех, кто ищет высокую производительность и надёжность. **Основные характеристики:** * Тип: внутренний твердотельный накопитель. * Форм-фактор: M.2 2280. * Интерфейс: PCIe 4.0 x4. * Тип комплектации: RTL. * Номинальный объём: 480 ГБ. * Максимальная скорость чтения: 4700 МБ/с. * Максимальная скорость записи: 2500 МБ/с. **Преимущества:** * **Высокая скорость работы:** благодаря интерфейсу PCIe 4.0 x4 и протоколу NVMe, накопитель обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также плавный переход между задачами. * **Надёжность:** среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 1500 тысяч часов, что гарантирует долгий срок службы накопителя. SSD Crucial E100 — это отличный выбор для тех, кто хочет улучшить производительность своего компьютера и обеспечить надёжное хранение данных.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Crucial E100, 480Gb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 4700/2500




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Характеристики
Бренд
Crucial
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
4700
Скорость записи, Мб/с
2500
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
Время наработки на отказ, час
1000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
**Твердотельный накопитель SSD Crucial E100, 480 ГБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe** Внутренний твердотельный накопитель SSD Crucial E100 — это идеальное решение для тех, кто ищет высокую производительность и надёжность. **Основные характеристики:** * Тип: внутренний твердотельный накопитель. * Форм-фактор: M.2 2280. * Интерфейс: PCIe 4.0 x4. * Тип комплектации: RTL. * Номинальный объём: 480 ГБ. * Максимальная скорость чтения: 4700 МБ/с. * Максимальная скорость записи: 2500 МБ/с. **Преимущества:** * **Высокая скорость работы:** благодаря интерфейсу PCIe 4.0 x4 и протоколу NVMe, накопитель обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также плавный переход между задачами. * **Надёжность:** среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 1500 тысяч часов, что гарантирует долгий срок службы накопителя. SSD Crucial E100 — это отличный выбор для тех, кто хочет улучшить производительность своего компьютера и обеспечить надёжное хранение данных.
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Отзывы


Накопитель SSD Crucial E100, 480Gb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 4700/2500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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