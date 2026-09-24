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SSD Накопитель SSD AGi SATA-III 512Gb (AGI500GIMAI238-CB) купить в Москве
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Накопитель SSD AGi SATA-III 512Gb (AGI500GIMAI238-CB)

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Накопитель SSD AGi SATA-III 512Gb (AGI500GIMAI238-CB) - фото 1
Накопитель SSD AGi SATA-III 512Gb (AGI500GIMAI238-CB) - фото 2
Накопитель SSD AGi SATA-III 512Gb (AGI500GIMAI238-CB) - фото 3
Накопитель SSD AGi SATA-III 512Gb (AGI500GIMAI238-CB) - фото 4
Накопитель SSD AGi SATA-III 512Gb (AGI500GIMAI238-CB) - фото 5
Накопитель SSD AGi SATA-III 512Gb (AGI500GIMAI238-CB) - фото 6
Накопитель SSD AGi SATA-III 512Gb (AGI500GIMAI238-CB) - фото 7
Накопитель SSD AGi SATA-III 512Gb (AGI500GIMAI238-CB) - фото 8
Накопитель SSD AGi SATA-III 512Gb (AGI500GIMAI238-CB) - фото 9
Накопитель SSD AGi SATA-III 512Gb (AGI500GIMAI238-CB) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Энергопотребление, Вт
2
  • Накопитель SSD AGi SATA-III 512Gb (AGI500GIMAI238-CB) - фото 1
  • Накопитель SSD AGi SATA-III 512Gb (AGI500GIMAI238-CB) - фото 2
  • Накопитель SSD AGi SATA-III 512Gb (AGI500GIMAI238-CB) - фото 3
  • Накопитель SSD AGi SATA-III 512Gb (AGI500GIMAI238-CB) - фото 4
  • Накопитель SSD AGi SATA-III 512Gb (AGI500GIMAI238-CB) - фото 5
  • Накопитель SSD AGi SATA-III 512Gb (AGI500GIMAI238-CB) - фото 6
  • Накопитель SSD AGi SATA-III 512Gb (AGI500GIMAI238-CB) - фото 7
  • Накопитель SSD AGi SATA-III 512Gb (AGI500GIMAI238-CB) - фото 8
  • Накопитель SSD AGi SATA-III 512Gb (AGI500GIMAI238-CB) - фото 9
  • Накопитель SSD AGi SATA-III 512Gb (AGI500GIMAI238-CB) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715017
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Характеристики

Бренд
agi
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление, Вт
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
127

Описание товара Накопитель SSD AGi SATA-III 512Gb (AGI500GIMAI238-CB)

**Твердотельный накопитель SSD AGI AI238 2.5' 512GB QLC RETAIL-Color Box** Внутренний твердотельный накопитель AGI AI238 — это надёжное и быстрое решение для вашего компьютера. Благодаря интерфейсу SATA он легко устанавливается и обеспечивает высокую скорость работы. **Основные характеристики:** * Тип: внутренний твердотельный накопитель. * Комплектация: RTL. * Интерфейс: SATA. * Среднее время наработки на отказ (MTBF): 1500 тыс. часов. * Максимальная скорость чтения: 530 МБ/с. * Максимальная скорость записи: 510 МБ/с. * Ударостойкость: 1500G/0,5 мс. * Номинальный объём: 512 ГБ. * Форм-фактор накопителя: 2.5'. **Преимущества:** * **Высокая скорость работы:** благодаря высокой скорости чтения и записи данных вы сможете быстро запускать приложения, открывать файлы и играть в игры. * **Надёжность:** среднее время наработки на отказ составляет 1500 тыс. часов, что гарантирует долгий срок службы накопителя. * **Ударостойкость:** накопитель способен выдерживать удары силой до 1500G в течение 0,5 мс, что обеспечивает защиту данных при случайных падениях. Твердотельный накопитель AGI AI238 — это отличное решение для тех, кто хочет повысить производительность своего компьютера и обеспечить надёжное хранение данных.

Отзывы о товаре Накопитель SSD AGi SATA-III 512Gb (AGI500GIMAI238-CB)




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Характеристики
Бренд
agi
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление, Вт
2
Страна производитель
Китай
Описание
**Твердотельный накопитель SSD AGI AI238 2.5' 512GB QLC RETAIL-Color Box** Внутренний твердотельный накопитель AGI AI238 — это надёжное и быстрое решение для вашего компьютера. Благодаря интерфейсу SATA он легко устанавливается и обеспечивает высокую скорость работы. **Основные характеристики:** * Тип: внутренний твердотельный накопитель. * Комплектация: RTL. * Интерфейс: SATA. * Среднее время наработки на отказ (MTBF): 1500 тыс. часов. * Максимальная скорость чтения: 530 МБ/с. * Максимальная скорость записи: 510 МБ/с. * Ударостойкость: 1500G/0,5 мс. * Номинальный объём: 512 ГБ. * Форм-фактор накопителя: 2.5'. **Преимущества:** * **Высокая скорость работы:** благодаря высокой скорости чтения и записи данных вы сможете быстро запускать приложения, открывать файлы и играть в игры. * **Надёжность:** среднее время наработки на отказ составляет 1500 тыс. часов, что гарантирует долгий срок службы накопителя. * **Ударостойкость:** накопитель способен выдерживать удары силой до 1500G в течение 0,5 мс, что обеспечивает защиту данных при случайных падениях. Твердотельный накопитель AGI AI238 — это отличное решение для тех, кто хочет повысить производительность своего компьютера и обеспечить надёжное хранение данных.
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Отзывы


Накопитель SSD AGi SATA-III 512Gb (AGI500GIMAI238-CB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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