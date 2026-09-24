Накопитель SSD AGi SATA-III 512Gb (AGI500GIMAI238-CB)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD AGi SATA-III 512Gb (AGI500GIMAI238-CB)
**Твердотельный накопитель SSD AGI AI238 2.5' 512GB QLC RETAIL-Color Box** Внутренний твердотельный накопитель AGI AI238 — это надёжное и быстрое решение для вашего компьютера. Благодаря интерфейсу SATA он легко устанавливается и обеспечивает высокую скорость работы. **Основные характеристики:** * Тип: внутренний твердотельный накопитель. * Комплектация: RTL. * Интерфейс: SATA. * Среднее время наработки на отказ (MTBF): 1500 тыс. часов. * Максимальная скорость чтения: 530 МБ/с. * Максимальная скорость записи: 510 МБ/с. * Ударостойкость: 1500G/0,5 мс. * Номинальный объём: 512 ГБ. * Форм-фактор накопителя: 2.5'. **Преимущества:** * **Высокая скорость работы:** благодаря высокой скорости чтения и записи данных вы сможете быстро запускать приложения, открывать файлы и играть в игры. * **Надёжность:** среднее время наработки на отказ составляет 1500 тыс. часов, что гарантирует долгий срок службы накопителя. * **Ударостойкость:** накопитель способен выдерживать удары силой до 1500G в течение 0,5 мс, что обеспечивает защиту данных при случайных падениях. Твердотельный накопитель AGI AI238 — это отличное решение для тех, кто хочет повысить производительность своего компьютера и обеспечить надёжное хранение данных.
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