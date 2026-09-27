Накопитель SSD Transcend 128GB M.2 2280 (TS128GMTS830S)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Transcend 128GB M.2 2280 (TS128GMTS830S)
SSD M.2 накопитель Transcend MTS830S [TS128GMTS830S] обладает объемом 128 ГБ. Модель подходит для использования в качестве системного диска в большинстве настольных компьютеров. Устройство соответствует форм-фактору 2280. Обмен данными с накопителем осуществляется с помощью интерфейса SATA 3. Накопитель Transcend MTS830S [TS128GMTS830S] обладает производительностью, достаточной для эффективного решения любых стандартных задач. Модель способна гарантировать скорость чтения, достигающую 560 МБ/с. Пиковая скорость записи составляет 500 МБ/с. Ресурс накопителя – 140 TBW. Устройство рассчитано на интенсивный характер записи. Поддержка команды TRIM позволяет поддерживать уровень скорости работы с данными с течением времени. Упаковка накопителя – блистер.
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