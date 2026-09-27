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SSD Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 480Gb (ASU650SS-480GT-R) купить в Москве
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Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 480Gb (ASU650SS-480GT-R)

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Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 480Gb (ASU650SS-480GT-R)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
280
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204601
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
280
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х2
Вес, г.
120

Описание товара Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 480Gb (ASU650SS-480GT-R)

480 ГБ SSD-накопитель ADATA SU650 [ASU650SS-480GT-R] представляет собой производительное решение для установки в домашние и офисные компьютеры, а также в различные ноутбуки, оснащенные слотом 2.5”. Отличительной особенностью данного накопителя является контроллер, обеспечивающий высокое быстродействие системы и отдельных приложений — будь то офисных программ или профессиональных графических редакторов, а также игр. Запись файлов может производиться со скоростью до 450 Мбайт/с, чтение — до 520 Мбайт/с. SSD-накопитель ADATA SU650 [ASU650SS-480GT-R] имеет объем 480 Гб и основан на чипах памяти NAND со структурой 3D NAND благодаря чему обеспечивается стабильность и высокая отказоустойчивость. Максимальный ресурс записи составляет 280 Тб. Подключение накопителя осуществляется посредством интерфейса SАTA III. Толщина корпуса составляет 7 мм.

Отзывы о товаре Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 480Gb (ASU650SS-480GT-R)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
280
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
480 ГБ SSD-накопитель ADATA SU650 [ASU650SS-480GT-R] представляет собой производительное решение для установки в домашние и офисные компьютеры, а также в различные ноутбуки, оснащенные слотом 2.5”. Отличительной особенностью данного накопителя является контроллер, обеспечивающий высокое быстродействие системы и отдельных приложений — будь то офисных программ или профессиональных графических редакторов, а также игр. Запись файлов может производиться со скоростью до 450 Мбайт/с, чтение — до 520 Мбайт/с. SSD-накопитель ADATA SU650 [ASU650SS-480GT-R] имеет объем 480 Гб и основан на чипах памяти NAND со структурой 3D NAND благодаря чему обеспечивается стабильность и высокая отказоустойчивость. Максимальный ресурс записи составляет 280 Тб. Подключение накопителя осуществляется посредством интерфейса SАTA III. Толщина корпуса составляет 7 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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