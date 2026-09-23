Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 512GB (EX282322RUS) купить в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 512GB (EX282322RUS)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 512GB (EX282322RUS) - фото 1
Накопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 512GB (EX282322RUS) - фото 2
Накопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 512GB (EX282322RUS) - фото 3
Накопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 512GB (EX282322RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1600
Скорость записи, Мб/с
1200
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
Энергопотребление
3.3
  • Накопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 512GB (EX282322RUS) - фото 1
  • Накопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 512GB (EX282322RUS) - фото 2
  • Накопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 512GB (EX282322RUS) - фото 3
  • Накопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 512GB (EX282322RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 250 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625439
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 512GB (EX282322RUS)
7 250 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1600
Скорость записи, Мб/с
1200
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 512GB (EX282322RUS)

M.2 накопитель ExeGate NextPro+ KC2000TP512 выполнен в компактном форм-факторе и предусматривает размещение в слот M.2 на материнской плате. Установка этого устройства объемом 512 ГБ поможет ускорить запуск ресурсоемких профессиональных программ, мультимедийного контента, игр. Благодаря применению интерфейса PCI-E 3.x x4 накопитель способен демонстрировать скорость в пределах 1600 Мбайт/сек. Протестированные компоненты, технологии оптимизации и длительное время наработки на отказ гарантируют надежность устройства хранения ExeGate NextPro+ KC2000TP512.

Отзывы о товаре Накопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 512GB (EX282322RUS)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1600
Скорость записи, Мб/с
1200
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 накопитель ExeGate NextPro+ KC2000TP512 выполнен в компактном форм-факторе и предусматривает размещение в слот M.2 на материнской плате. Установка этого устройства объемом 512 ГБ поможет ускорить запуск ресурсоемких профессиональных программ, мультимедийного контента, игр. Благодаря применению интерфейса PCI-E 3.x x4 накопитель способен демонстрировать скорость в пределах 1600 Мбайт/сек. Протестированные компоненты, технологии оптимизации и длительное время наработки на отказ гарантируют надежность устройства хранения ExeGate NextPro+ KC2000TP512.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 512GB (EX282322RUS) – стоимость товара 7250 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...