Накопитель SSD Kingston A400 240Gb (SA400S37/240G)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Kingston A400 240Gb (SA400S37/240G)
SSD-накопитель Kingston A400 имеет достаточно большую емкость (240 ГБ). Такого объема достаточно не только для установки операционной системы, но и для множества программ, а, возможно, и нескольких игр. Использование SSD сделает производительность системы в 10 раз выше, чем она была бы с HDD. Запуск компьютера будет занимать считанные секунды, файлы будут открываться и сохраняться быстрее. Ускорится даже загрузка файлов из Интернет, так как они будут записываться на накопитель практически мгновенно. Kingston A400 работает на базе контроллера Phison PS3111-S11 и использует чипы памяти TLC. Для подключения к материнской плате используется SATA III, питание подается через разъем 15 pin.
Видео:
Видеообзор на Накопитель SSD Kingston A400 240Gb (SA400S37/240G)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Видео:
Видеообзор на Накопитель SSD Kingston A400 240Gb (SA400S37/240G)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный диск. Сын доволен. Поставил 10ку все летает. Рекомендую. Работает уже больше года.
Достоинства:
Комментарий:
хороший ssd, скорости адекватные, объём не выдуманный. Для сборок самое то
Достоинства:
Комментарий:
Работает, винда встала без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
товар понравился, работает.
Достоинства:
Комментарий:
Заказываю уже не первый раз, пока ходят нормально. посмотрим на сколько хватит их.
Достоинства:
Комментарий:
Ставил раньше заказчики довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ССД Диск! Быстро работает! Установил его как "системный" на системник !!! )))
Достоинства:
Комментарий:
Отличный! Система загружается за долю секунды
Достоинства:
Комментарий:
все работает все отлично. комп ожил.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для старого ноута- ожил, быстрая загрузка и скорость - на 5. Надеюсь теперь на долговечность)
Достоинства:
Комментарий:
Срок работы 2 месяца, винда стала сразу. Вроде бы работает шустро, посмотрим что будет дальше. Брал кингстон, так тот сдох через месяц
Достоинства:
Комментарий:
работает быстрее чем заявлено
Достоинства:
Комментарий:
Переустановил на него систему Виндовс 7, полет нормальный. Работает уже 4 месяц, проблем нет.
Достоинства:
Комментарий:
Заказываю второй раз. Все отлично. Доставка 1ден. Рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Установлен на системный блок, все нормально работает.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие ssd.Скорость соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично спасибо продавцу рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Диск отличный! Ничего плохого о нём сказать не могу. Работает по 10 часов в день.
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро .установил работает. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро,упаковка нормальная
Достоинства:
Комментарий:
Отличное соотношение цена/качество
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный диск, поставлю в ноутбук. Был раньше обычный HDD, в четыре-пять раз более медленный.
Достоинства:
Комментарий:
С виду не чего, устанавлю видно будет
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично! Работает. Продавцу большое спасибо
Достоинства:
Комментарий:
работает два месяца, проблем нет
Достоинства:
Комментарий:
установил на ноутбук другу работает шустро
Достоинства:
Комментарий:
Работает, правда сперва надо через биос его разметить, по другому система не видит
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, дал вторую жизнь старому ноутбуку я доволен и ноут тоже
Достоинства:
Все работает
Недостатки:
Не заметил
Комментарий:
Всё супер
Достоинства:
цена, бренд, главным критерием стал негативный гарантийный опыт с другими брендами, еще в работе, износне значительный фирменная софтина ошибок на нашла
Недостатки:
Не выявлено
Комментарий:
Стоит себе работает, ошибок нет, по сравнению с обычными хдд супер, по сравнению с другими ссд, обычный, у конкретного экземляра все прекрасно в плане надёжности
Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston A400 240Gb (SA400S37/240G)
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный диск. Сын доволен. Поставил 10ку все летает. Рекомендую. Работает уже больше года.
Достоинства:
Комментарий:
хороший ssd, скорости адекватные, объём не выдуманный. Для сборок самое то
Достоинства:
Комментарий:
Работает, винда встала без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
товар понравился, работает.
Достоинства:
Комментарий:
Заказываю уже не первый раз, пока ходят нормально. посмотрим на сколько хватит их.
Достоинства:
Комментарий:
Ставил раньше заказчики довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ССД Диск! Быстро работает! Установил его как "системный" на системник !!! )))
Достоинства:
Комментарий:
Отличный! Система загружается за долю секунды
Достоинства:
Комментарий:
все работает все отлично. комп ожил.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для старого ноута- ожил, быстрая загрузка и скорость - на 5. Надеюсь теперь на долговечность)
Достоинства:
Комментарий:
Срок работы 2 месяца, винда стала сразу. Вроде бы работает шустро, посмотрим что будет дальше. Брал кингстон, так тот сдох через месяц
Достоинства:
Комментарий:
работает быстрее чем заявлено
Достоинства:
Комментарий:
Переустановил на него систему Виндовс 7, полет нормальный. Работает уже 4 месяц, проблем нет.
Достоинства:
Комментарий:
Заказываю второй раз. Все отлично. Доставка 1ден. Рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Установлен на системный блок, все нормально работает.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие ssd.Скорость соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично спасибо продавцу рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Диск отличный! Ничего плохого о нём сказать не могу. Работает по 10 часов в день.
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро .установил работает. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро,упаковка нормальная
Достоинства:
Комментарий:
Отличное соотношение цена/качество
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный диск, поставлю в ноутбук. Был раньше обычный HDD, в четыре-пять раз более медленный.
Достоинства:
Комментарий:
С виду не чего, устанавлю видно будет
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично! Работает. Продавцу большое спасибо
Достоинства:
Комментарий:
работает два месяца, проблем нет
Достоинства:
Комментарий:
установил на ноутбук другу работает шустро
Достоинства:
Комментарий:
Работает, правда сперва надо через биос его разметить, по другому система не видит
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, дал вторую жизнь старому ноутбуку я доволен и ноут тоже
Достоинства:
Все работает
Недостатки:
Не заметил
Комментарий:
Всё супер
Достоинства:
цена, бренд, главным критерием стал негативный гарантийный опыт с другими брендами, еще в работе, износне значительный фирменная софтина ошибок на нашла
Недостатки:
Не выявлено
Комментарий:
Стоит себе работает, ошибок нет, по сравнению с обычными хдд супер, по сравнению с другими ссд, обычный, у конкретного экземляра все прекрасно в плане надёжности