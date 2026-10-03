Накопитель SSD ExeGate UV500NextPro+ 512Gb (EX280463RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
567
Скорость записи, Мб/с
498
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Энергопотребление
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 590 руб.
В наличии
Код товара: 404069
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 590 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
567
Скорость записи, Мб/с
498
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х4х1
Вес, г.
200
Описание товара Накопитель SSD ExeGate UV500NextPro+ 512Gb (EX280463RUS)
SATA накопитель ExeGate NextPro+ UV500TS512 обладает свойствами компактного и надежного устройства для хранения информации. Кроме того, установка данного накопителя способствует повышению производительности и отзывчивости системы при выполнении различных команд. ExeGate NextPro+ отличается скоростью в режиме чтения в пределах значения 567 Мбайт/сек. Благодаря емкости 512 ГБ твердотельный накопитель гарантирует размещение довольно большого количества различного контента. Устройство выполнено в прочном и тонком корпусе, устойчивом к ударам и вибрации.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 300 руб.1575 руб. в СплитНакопитель SSD AMD SATA-III 512Gb Radeon R3 (R3SL0512G2)
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS350 Panther 512Gb (AP512GAS350-1)
-
В наличииЦена 6 400 руб.1600 руб. в СплитSSD накопитель Netac SSD NV30ES 256GB PCIe 3 x4 M.2 2242 NVMe 3D...
-
В наличииЦена 6 480 руб.1620 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS340 480Gb (AP480GAS340G-1)
-
В наличииЦена 6 480 руб.1620 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS350X Panther 512Gb (AP512GAS350XR-1)
-
В наличииЦена 6 640 руб.1660 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power Slim S55 480Gb 2.5 (SP480GBSS3S55S2...
-
В наличииЦена 6 650 руб.1663 руб. в СплитНакопитель SSD Netac SA500 480Гб (NT01SA500-480-S3X)
-
В наличииЦена 6 670 руб.1668 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB (ALEG-710-256GCS)
-
В наличииЦена 6 690 руб.1673 руб. в СплитНакопитель SSD ExeGate UV500MNextPro 480 Gb (EX280466RUS)
-
В наличииЦена 6 700 руб.1675 руб. в СплитНакопитель SSD Crucial SATA III 240Gb CT240BX500SSD1 BX500 2.5"
-
В наличииЦена 6 790 руб.1698 руб. в СплитНакопитель SSD ExeGate UV500MNextPro+ 512 Gb (EX280473RUS)
-
В наличииЦена 6 870 руб.1718 руб. в СплитНакопитель SSD Netac SA500 512Гб (NT01SA500-512-S3X)
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
567
Скорость записи, Мб/с
498
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
5
Развернуть
Страна производитель
Китай
SATA накопитель ExeGate NextPro+ UV500TS512 обладает свойствами компактного и надежного устройства для хранения информации. Кроме того, установка данного накопителя способствует повышению производительности и отзывчивости системы при выполнении различных команд. ExeGate NextPro+ отличается скоростью в режиме чтения в пределах значения 567 Мбайт/сек. Благодаря емкости 512 ГБ твердотельный накопитель гарантирует размещение довольно большого количества различного контента. Устройство выполнено в прочном и тонком корпусе, устойчивом к ударам и вибрации.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Накопитель SSD ExeGate UV500NextPro+ 512Gb (EX280463RUS) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6590 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD ExeGate UV500NextPro+ 512Gb (EX280463RUS)