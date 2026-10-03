Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD ExeGate UV500NextPro+ 512Gb (EX280463RUS) купить в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD ExeGate UV500NextPro+ 512Gb (EX280463RUS)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD ExeGate UV500NextPro+ 512Gb (EX280463RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
567
Скорость записи, Мб/с
498
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Энергопотребление
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 590 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 404069
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD ExeGate UV500NextPro+ 512Gb (EX280463RUS)
6 590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
567
Скорость записи, Мб/с
498
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х4х1
Вес, г.
200

Описание товара Накопитель SSD ExeGate UV500NextPro+ 512Gb (EX280463RUS)

SATA накопитель ExeGate NextPro+ UV500TS512 обладает свойствами компактного и надежного устройства для хранения информации. Кроме того, установка данного накопителя способствует повышению производительности и отзывчивости системы при выполнении различных команд. ExeGate NextPro+ отличается скоростью в режиме чтения в пределах значения 567 Мбайт/сек. Благодаря емкости 512 ГБ твердотельный накопитель гарантирует размещение довольно большого количества различного контента. Устройство выполнено в прочном и тонком корпусе, устойчивом к ударам и вибрации.

Отзывы о товаре Накопитель SSD ExeGate UV500NextPro+ 512Gb (EX280463RUS)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
567
Скорость записи, Мб/с
498
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
SATA накопитель ExeGate NextPro+ UV500TS512 обладает свойствами компактного и надежного устройства для хранения информации. Кроме того, установка данного накопителя способствует повышению производительности и отзывчивости системы при выполнении различных команд. ExeGate NextPro+ отличается скоростью в режиме чтения в пределах значения 567 Мбайт/сек. Благодаря емкости 512 ГБ твердотельный накопитель гарантирует размещение довольно большого количества различного контента. Устройство выполнено в прочном и тонком корпусе, устойчивом к ударам и вибрации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD ExeGate UV500NextPro+ 512Gb (EX280463RUS) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6590 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...