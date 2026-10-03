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SSD Накопитель SSD Netac N535N Series 512Gb (NT01N535N-512G-N8X) купить в Москве
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Накопитель SSD Netac N535N Series 512Gb (NT01N535N-512G-N8X)

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Накопитель SSD Netac N535N Series 512Gb (NT01N535N-512G-N8X)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
490
Максимальный ресурс записи (TBW)
280
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 750 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401442
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Накопитель SSD Netac N535N Series 512Gb (NT01N535N-512G-N8X)
7 750 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
490
Максимальный ресурс записи (TBW)
280
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Netac N535N Series 512Gb (NT01N535N-512G-N8X)

Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы и повышенную производительность по сравнению с механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера и в 10 раз быстрее, чем жесткий диск. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных цифровых устройств.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac N535N Series 512Gb (NT01N535N-512G-N8X)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
490
Максимальный ресурс записи (TBW)
280
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы и повышенную производительность по сравнению с механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера и в 10 раз быстрее, чем жесткий диск. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных цифровых устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Netac N535N Series 512Gb (NT01N535N-512G-N8X) - купить по цене 7750 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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