Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Samsung 4Tb 870 EVO 2,5" (MZ-77E4T0BW) купить в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Samsung 4Tb 870 EVO 2,5" (MZ-77E4T0BW)

4 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Samsung 4Tb 870 EVO 2,5&quot; (MZ-77E4T0BW) - фото 1
Накопитель SSD Samsung 4Tb 870 EVO 2,5&quot; (MZ-77E4T0BW) - фото 2
Накопитель SSD Samsung 4Tb 870 EVO 2,5&quot; (MZ-77E4T0BW) - фото 3
Накопитель SSD Samsung 4Tb 870 EVO 2,5&quot; (MZ-77E4T0BW) - фото 4
Накопитель SSD Samsung 4Tb 870 EVO 2,5&quot; (MZ-77E4T0BW) - фото 5
Накопитель SSD Samsung 4Tb 870 EVO 2,5&quot; (MZ-77E4T0BW) - фото 6
Накопитель SSD Samsung 4Tb 870 EVO 2,5&quot; (MZ-77E4T0BW) - фото 7
Накопитель SSD Samsung 4Tb 870 EVO 2,5&quot; (MZ-77E4T0BW) - фото 8
Накопитель SSD Samsung 4Tb 870 EVO 2,5&quot; (MZ-77E4T0BW) - фото 9
Накопитель SSD Samsung 4Tb 870 EVO 2,5&quot; (MZ-77E4T0BW) - фото 10
Накопитель SSD Samsung 4Tb 870 EVO 2,5&quot; (MZ-77E4T0BW) - фото 11
Накопитель SSD Samsung 4Tb 870 EVO 2,5&quot; (MZ-77E4T0BW) - фото 12
Накопитель SSD Samsung 4Tb 870 EVO 2,5&quot; (MZ-77E4T0BW) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
4096
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Энергопотребление
5
  • Накопитель SSD Samsung 4Tb 870 EVO 2,5&quot; (MZ-77E4T0BW) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 4Tb 870 EVO 2,5&quot; (MZ-77E4T0BW) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung 4Tb 870 EVO 2,5&quot; (MZ-77E4T0BW) - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung 4Tb 870 EVO 2,5&quot; (MZ-77E4T0BW) - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung 4Tb 870 EVO 2,5&quot; (MZ-77E4T0BW) - фото 5
  • Накопитель SSD Samsung 4Tb 870 EVO 2,5&quot; (MZ-77E4T0BW) - фото 6
  • Накопитель SSD Samsung 4Tb 870 EVO 2,5&quot; (MZ-77E4T0BW) - фото 7
  • Накопитель SSD Samsung 4Tb 870 EVO 2,5&quot; (MZ-77E4T0BW) - фото 8
  • Накопитель SSD Samsung 4Tb 870 EVO 2,5&quot; (MZ-77E4T0BW) - фото 9
  • Накопитель SSD Samsung 4Tb 870 EVO 2,5&quot; (MZ-77E4T0BW) - фото 10
  • Накопитель SSD Samsung 4Tb 870 EVO 2,5&quot; (MZ-77E4T0BW) - фото 11
  • Накопитель SSD Samsung 4Tb 870 EVO 2,5&quot; (MZ-77E4T0BW) - фото 12
  • Накопитель SSD Samsung 4Tb 870 EVO 2,5&quot; (MZ-77E4T0BW) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
131 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 459421
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
4096
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, кг.
1.07

Описание товара Накопитель SSD Samsung 4Tb 870 EVO 2,5" (MZ-77E4T0BW)

Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С вместимостью 960 ГБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений.0. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 4Tb 870 EVO 2,5" (MZ-77E4T0BW)

Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все нормально с диском. Мелкий момент, через док-станцию magician не увидит серийник, а при подключении к материнской плате все ок.
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Запустился и работает без проблем. Magician определил как родной. Показатели производительности сообветствуют.
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Ренат

Достоинства:


Комментарий:
Установил в аймак, диск определился, серийник с коробки совпал с номером в системе.
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Samsung Magician показал, что диск подлинный, запись и воспроизведение соответствуют обещанным. Немного только смутило, что в коробке диск болтался и на коннектах не было защитной плёнки... Но вроде всё нормально пока.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
4096
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Описание
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С вместимостью 960 ГБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений.0. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все нормально с диском. Мелкий момент, через док-станцию magician не увидит серийник, а при подключении к материнской плате все ок.
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Запустился и работает без проблем. Magician определил как родной. Показатели производительности сообветствуют.
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Ренат

Достоинства:


Комментарий:
Установил в аймак, диск определился, серийник с коробки совпал с номером в системе.
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Samsung Magician показал, что диск подлинный, запись и воспроизведение соответствуют обещанным. Немного только смутило, что в коробке диск болтался и на коннектах не было защитной плёнки... Но вроде всё нормально пока.


Накопитель SSD Samsung 4Tb 870 EVO 2,5" (MZ-77E4T0BW) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...