Накопитель SSD Crucial 5300 PRO 3.84Tb (MTFDDAK3T8TDS-1AW1ZABYY)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
3830
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
8410
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
118 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 292803
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
3830
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
8410
Время наработки на отказ, час
3000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
150
Описание товара Накопитель SSD Crucial 5300 PRO 3.84Tb (MTFDDAK3T8TDS-1AW1ZABYY)
3840 ГБ Серверный SSD-накопитель Crucial Micron 5300 PRO способен обеспечить высокую производительность и надежность работы центров обработки данных, облачных хранилищ, стриминговых сервисов. При этом накопитель отличается низким энергопотреблением. Структура памяти 3D NAND позволяет записывать данные максимально плотно, а также поддерживает высокую скорость последовательной записи в 520 Мбайт/сек и чтения в 540 Мбайт/сек. Этому способствуют мощный контроллер и интерфейс SATA III.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
3830
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
8410
Развернуть
Время наработки на отказ, час
3000000
Страна производитель
Китай
3840 ГБ Серверный SSD-накопитель Crucial Micron 5300 PRO способен обеспечить высокую производительность и надежность работы центров обработки данных, облачных хранилищ, стриминговых сервисов. При этом накопитель отличается низким энергопотреблением. Структура памяти 3D NAND позволяет записывать данные максимально плотно, а также поддерживает высокую скорость последовательной записи в 520 Мбайт/сек и чтения в 540 Мбайт/сек. Этому способствуют мощный контроллер и интерфейс SATA III.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Накопитель SSD Crucial 5300 PRO 3.84Tb (MTFDDAK3T8TDS-1AW1ZABYY) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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