Накопитель SSD Patriot 512Gb P300 (P300P512GM28)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Patriot 512Gb P300 (P300P512GM28)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: 512 ГБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, QLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 512 ГБ, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 512 ГБ, PCIe 4.0 x4, 240 ТБ, M.2 2280, 512 ГБ, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 240 ТБ, 1200, QLC, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 512 ГБ
Достоинства:
Комментарий:
Все супер!! приехал в целости и сохранности, Рекомендую!!
Достоинства:
Комментарий:
память хорошая, на старой матери с переходником на PCIe выдает 400Mb скорости, винда видит, а биос не видит диск, так что поставить установочным не получиться, но это только на старых матерях, к памяти это отношения не имеет
Достоинства:
Комментарий:
хорошая скорость, за приемлемые деньги. До этого в ноуте стоял SSD m2 . Чувствуется прирост отзывчивости.
Достоинства:
Комментарий:
доброго получил все хорошо подсоиденил работает все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
хороший бюджетный SSD скорость отличная как временное решение или для недорогой сборники хороший вариант за свою цену, лично я им доволен надеюсь прослужит долго
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо, соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, всё завелась. Протестирую дополню.
Достоинства:
Комментарий:
Система определила как 476 Гб. На китайском ноуте определился сам, система встала, работает.
Достоинства:
Комментарий:
работает, заявленным характеристикам соответствует и даже больше, не знаю что ещё хотеть)
Достоинства:
Комментарий:
пока работает а там видно будет без фото обычный ссд но пурырку хоть могли б положить
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, подключил все работает.
Достоинства:
Комментарий:
как всегда все отлично. надо бы уже просить скидку у продавца , как постоянному клиенту )))
Достоинства:
Комментарий:
отличный ssd m2 за приятную цену , сейчас они по бабкам на равных с ssd sata а то и дешевле , а скорость в разы лучше , рекомендую к покупке данную фирму и их комплектующие.
Достоинства:
Комментарий:
SSD-диск определился системой сразу, установил винду. Дополнительно установил на диск радиатор.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие диски, несколько таких, но других производителей использую для установки операционных систем.
Достоинства:
Комментарий:
пришел в упаковке все как надо,не помят не сломан,спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, интересная цена, приличначя упаковка. Вот со скоростью не слишком радужно, похоже медленная флеш выезжает чисто за счет буфера. На чипах бумажная наклейка, а хочется приклеить радиатор. PS. С радиатором в простое 30°С, при тестах не больше 46°С.
Достоинства:
Комментарий:
работает, всё отлично. спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
на MSI встал как родной.на нём 476 гб а не 512 гб.я доволен.работает.
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает. скорость хорошая. винда встала за считанные минуты.спасибо за товар. рекомендую к покупке. ставил на мать асрок б450 м хдв
Достоинства:
Комментарий:
50с° в простое, разбил диск на 2, перенес систему со старого ссд. Уронил диск, хотел поставить радиатор, выронил ДВА РАЗА, наклейку уже отклеил, диск читается, в простое зависает система и выбивает в биос без инициализации диска.
Достоинства:
Комментарий:
Проблем за 2 месяца использования на Orange Pi 3b не встретил: нормально работает. Не сожалею.
Достоинства:
Комментарий:
В эксплуатации уже месяца 3, работает стабильно, без нареканий. Единственный нюанс заключается в том, что данный ссд не отображается в программе наработки ресурса накопителей.
Достоинства:
Комментарий:
Работает исключительно! Проблем никаких не возникло при установке и нет после установки! Спасибо производителю и продавцу! Приятно иметь дело с профессионалами!
Достоинства:
Комментарий:
фирма хорошая, беру не в первый раз
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошо запаковано ничего не помятое в общем топ
Достоинства:
Комментарий:
накопитель шустрый но горячий, за свою цену топ, но нужно докупать радиатор
Достоинства:
Комментарий:
Все шикарно работает не подводит. Минус один болтик бы под крепление в комплект бы . Хорошо что они в ноуте шли комплектом .
Достоинства:
Комментарий:
С доставкой проблем не возникло, установил, прекрасно работает!
Отзывы о товаре Накопитель SSD Patriot 512Gb P300 (P300P512GM28)
Достоинства:
Комментарий:
Все супер!! приехал в целости и сохранности, Рекомендую!!
Достоинства:
Комментарий:
память хорошая, на старой матери с переходником на PCIe выдает 400Mb скорости, винда видит, а биос не видит диск, так что поставить установочным не получиться, но это только на старых матерях, к памяти это отношения не имеет
Достоинства:
Комментарий:
хорошая скорость, за приемлемые деньги. До этого в ноуте стоял SSD m2 . Чувствуется прирост отзывчивости.
Достоинства:
Комментарий:
доброго получил все хорошо подсоиденил работает все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
хороший бюджетный SSD скорость отличная как временное решение или для недорогой сборники хороший вариант за свою цену, лично я им доволен надеюсь прослужит долго
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо, соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, всё завелась. Протестирую дополню.
Достоинства:
Комментарий:
Система определила как 476 Гб. На китайском ноуте определился сам, система встала, работает.
Достоинства:
Комментарий:
работает, заявленным характеристикам соответствует и даже больше, не знаю что ещё хотеть)
Достоинства:
Комментарий:
пока работает а там видно будет без фото обычный ссд но пурырку хоть могли б положить
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, подключил все работает.
Достоинства:
Комментарий:
как всегда все отлично. надо бы уже просить скидку у продавца , как постоянному клиенту )))
Достоинства:
Комментарий:
отличный ssd m2 за приятную цену , сейчас они по бабкам на равных с ssd sata а то и дешевле , а скорость в разы лучше , рекомендую к покупке данную фирму и их комплектующие.
Достоинства:
Комментарий:
SSD-диск определился системой сразу, установил винду. Дополнительно установил на диск радиатор.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие диски, несколько таких, но других производителей использую для установки операционных систем.
Достоинства:
Комментарий:
пришел в упаковке все как надо,не помят не сломан,спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, интересная цена, приличначя упаковка. Вот со скоростью не слишком радужно, похоже медленная флеш выезжает чисто за счет буфера. На чипах бумажная наклейка, а хочется приклеить радиатор. PS. С радиатором в простое 30°С, при тестах не больше 46°С.
Достоинства:
Комментарий:
работает, всё отлично. спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
на MSI встал как родной.на нём 476 гб а не 512 гб.я доволен.работает.
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает. скорость хорошая. винда встала за считанные минуты.спасибо за товар. рекомендую к покупке. ставил на мать асрок б450 м хдв
Достоинства:
Комментарий:
50с° в простое, разбил диск на 2, перенес систему со старого ссд. Уронил диск, хотел поставить радиатор, выронил ДВА РАЗА, наклейку уже отклеил, диск читается, в простое зависает система и выбивает в биос без инициализации диска.
Достоинства:
Комментарий:
Проблем за 2 месяца использования на Orange Pi 3b не встретил: нормально работает. Не сожалею.
Достоинства:
Комментарий:
В эксплуатации уже месяца 3, работает стабильно, без нареканий. Единственный нюанс заключается в том, что данный ссд не отображается в программе наработки ресурса накопителей.
Достоинства:
Комментарий:
Работает исключительно! Проблем никаких не возникло при установке и нет после установки! Спасибо производителю и продавцу! Приятно иметь дело с профессионалами!
Достоинства:
Комментарий:
фирма хорошая, беру не в первый раз
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошо запаковано ничего не помятое в общем топ
Достоинства:
Комментарий:
накопитель шустрый но горячий, за свою цену топ, но нужно докупать радиатор
Достоинства:
Комментарий:
Все шикарно работает не подводит. Минус один болтик бы под крепление в комплект бы . Хорошо что они в ноуте шли комплектом .
Достоинства:
Комментарий:
С доставкой проблем не возникло, установил, прекрасно работает!