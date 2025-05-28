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SSD Накопитель SSD Patriot 512Gb P300 (P300P512GM28) купить в Москве
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Накопитель SSD Patriot 512Gb P300 (P300P512GM28)

29 Отзывы
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Накопитель SSD Patriot 512Gb P300 (P300P512GM28)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
1700
Скорость записи, Мб/с
1200
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Энергопотребление
2.07
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 230 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 304414
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Patriot 512Gb P300 (P300P512GM28)
8 230 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
1700
Скорость записи, Мб/с
1200
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Энергопотребление
2.07
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
200

Описание товара Накопитель SSD Patriot 512Gb P300 (P300P512GM28)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Patriot 512Gb P300 (P300P512GM28)

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Евангелина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все супер!! приехал в целости и сохранности, Рекомендую!!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Юрий А.

Достоинства:


Комментарий:
память хорошая, на старой матери с переходником на PCIe выдает 400Mb скорости, винда видит, а биос не видит диск, так что поставить установочным не получиться, но это только на старых матерях, к памяти это отношения не имеет
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Роман В.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая скорость, за приемлемые деньги. До этого в ноуте стоял SSD m2 . Чувствуется прирост отзывчивости.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
доброго получил все хорошо подсоиденил работает все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Данил А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший бюджетный SSD скорость отличная как временное решение или для недорогой сборники хороший вариант за свою цену, лично я им доволен надеюсь прослужит долго
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Вадим П.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо, соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Константин Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, всё завелась. Протестирую дополню.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Роман Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Система определила как 476 Гб. На китайском ноуте определился сам, система встала, работает.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
работает, заявленным характеристикам соответствует и даже больше, не знаю что ещё хотеть)
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает а там видно будет без фото обычный ссд но пурырку хоть могли б положить
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, подключил все работает.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Владислав Ш.

Достоинства:


Комментарий:
как всегда все отлично. надо бы уже просить скидку у продавца , как постоянному клиенту )))
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный ssd m2 за приятную цену , сейчас они по бабкам на равных с ssd sata а то и дешевле , а скорость в разы лучше , рекомендую к покупке данную фирму и их комплектующие.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
ffh

Достоинства:


Комментарий:
SSD-диск определился системой сразу, установил винду. Дополнительно установил на диск радиатор.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Очкуров Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
хорошие диски, несколько таких, но других производителей использую для установки операционных систем.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
пришел в упаковке все как надо,не помят не сломан,спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, интересная цена, приличначя упаковка. Вот со скоростью не слишком радужно, похоже медленная флеш выезжает чисто за счет буфера. На чипах бумажная наклейка, а хочется приклеить радиатор. PS. С радиатором в простое 30°С, при тестах не больше 46°С.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
работает, всё отлично. спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
на MSI встал как родной.на нём 476 гб а не 512 гб.я доволен.работает.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Тимур М.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает. скорость хорошая. винда встала за считанные минуты.спасибо за товар. рекомендую к покупке. ставил на мать асрок б450 м хдв
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Илья

Достоинства:


Комментарий:
50с° в простое, разбил диск на 2, перенес систему со старого ссд. Уронил диск, хотел поставить радиатор, выронил ДВА РАЗА, наклейку уже отклеил, диск читается, в простое зависает система и выбивает в биос без инициализации диска.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Проблем за 2 месяца использования на Orange Pi 3b не встретил: нормально работает. Не сожалею.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Рамазан Б.

Достоинства:


Комментарий:
В эксплуатации уже месяца 3, работает стабильно, без нареканий. Единственный нюанс заключается в том, что данный ссд не отображается в программе наработки ресурса накопителей.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает исключительно! Проблем никаких не возникло при установке и нет после установки! Спасибо производителю и продавцу! Приятно иметь дело с профессионалами!
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
фирма хорошая, беру не в первый раз
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошо запаковано ничего не помятое в общем топ
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Даниил Я.

Достоинства:


Комментарий:
накопитель шустрый но горячий, за свою цену топ, но нужно докупать радиатор
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2024
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Все шикарно работает не подводит. Минус один болтик бы под крепление в комплект бы . Хорошо что они в ноуте шли комплектом .
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2024
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
С доставкой проблем не возникло, установил, прекрасно работает!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
1700
Скорость записи, Мб/с
1200
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Развернуть
Энергопотребление
2.07
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Евангелина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все супер!! приехал в целости и сохранности, Рекомендую!!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Юрий А.

Достоинства:


Комментарий:
память хорошая, на старой матери с переходником на PCIe выдает 400Mb скорости, винда видит, а биос не видит диск, так что поставить установочным не получиться, но это только на старых матерях, к памяти это отношения не имеет
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Роман В.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая скорость, за приемлемые деньги. До этого в ноуте стоял SSD m2 . Чувствуется прирост отзывчивости.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
доброго получил все хорошо подсоиденил работает все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Данил А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший бюджетный SSD скорость отличная как временное решение или для недорогой сборники хороший вариант за свою цену, лично я им доволен надеюсь прослужит долго
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Вадим П.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо, соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Константин Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, всё завелась. Протестирую дополню.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Роман Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Система определила как 476 Гб. На китайском ноуте определился сам, система встала, работает.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
работает, заявленным характеристикам соответствует и даже больше, не знаю что ещё хотеть)
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает а там видно будет без фото обычный ссд но пурырку хоть могли б положить
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, подключил все работает.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Владислав Ш.

Достоинства:


Комментарий:
как всегда все отлично. надо бы уже просить скидку у продавца , как постоянному клиенту )))
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный ssd m2 за приятную цену , сейчас они по бабкам на равных с ssd sata а то и дешевле , а скорость в разы лучше , рекомендую к покупке данную фирму и их комплектующие.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
ffh

Достоинства:


Комментарий:
SSD-диск определился системой сразу, установил винду. Дополнительно установил на диск радиатор.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Очкуров Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
хорошие диски, несколько таких, но других производителей использую для установки операционных систем.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
пришел в упаковке все как надо,не помят не сломан,спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, интересная цена, приличначя упаковка. Вот со скоростью не слишком радужно, похоже медленная флеш выезжает чисто за счет буфера. На чипах бумажная наклейка, а хочется приклеить радиатор. PS. С радиатором в простое 30°С, при тестах не больше 46°С.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
работает, всё отлично. спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
на MSI встал как родной.на нём 476 гб а не 512 гб.я доволен.работает.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Тимур М.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает. скорость хорошая. винда встала за считанные минуты.спасибо за товар. рекомендую к покупке. ставил на мать асрок б450 м хдв
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Илья

Достоинства:


Комментарий:
50с° в простое, разбил диск на 2, перенес систему со старого ссд. Уронил диск, хотел поставить радиатор, выронил ДВА РАЗА, наклейку уже отклеил, диск читается, в простое зависает система и выбивает в биос без инициализации диска.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Проблем за 2 месяца использования на Orange Pi 3b не встретил: нормально работает. Не сожалею.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Рамазан Б.

Достоинства:


Комментарий:
В эксплуатации уже месяца 3, работает стабильно, без нареканий. Единственный нюанс заключается в том, что данный ссд не отображается в программе наработки ресурса накопителей.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает исключительно! Проблем никаких не возникло при установке и нет после установки! Спасибо производителю и продавцу! Приятно иметь дело с профессионалами!
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
фирма хорошая, беру не в первый раз
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошо запаковано ничего не помятое в общем топ
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Даниил Я.

Достоинства:


Комментарий:
накопитель шустрый но горячий, за свою цену топ, но нужно докупать радиатор
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2024
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Все шикарно работает не подводит. Минус один болтик бы под крепление в комплект бы . Хорошо что они в ноуте шли комплектом .
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2024
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
С доставкой проблем не возникло, установил, прекрасно работает!


Накопитель SSD Patriot 512Gb P300 (P300P512GM28) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8230 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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