Накопитель SSD Netac 500Gb NV3000 Series (NT01NV3000-500-E4X)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
3100
Скорость записи, Мб/с
2100
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 280 руб.
В наличии
Код товара: 539420
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 280 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
3100
Скорость записи, Мб/с
2100
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
30
Описание товара Накопитель SSD Netac 500Gb NV3000 Series (NT01NV3000-500-E4X)
Netac NV3000 является производительным и надежным устройством. Он подключается к системе за счет использования интерфейса PCI-E 3.0 x4 и выполнен в компактном типоразмере M.2. Netac NV3000 характеризуется стабильной работой на протяжении длительного срока службы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
3100
Скорость записи, Мб/с
2100
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Netac NV3000 является производительным и надежным устройством. Он подключается к системе за счет использования интерфейса PCI-E 3.0 x4 и выполнен в компактном типоразмере M.2. Netac NV3000 характеризуется стабильной работой на протяжении длительного срока службы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Достоинства:
Комментарий:
в целом за свои деньги топ, претензий не имею
Накопитель SSD Netac 500Gb NV3000 Series (NT01NV3000-500-E4X) - данный товар вы можете купить по цене 8280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac 500Gb NV3000 Series (NT01NV3000-500-E4X)
Достоинства:
Комментарий:
в целом за свои деньги топ, претензий не имею