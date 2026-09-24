Накопитель SSD ADATA 500GB SD810 SD810-500G-CSG
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
1.8"
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
USB Type-C
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
2000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718760
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Форм-фактор
1.8"
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
USB Type-C
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х2
Вес, г.
118
Описание товара Накопитель SSD ADATA 500GB SD810 SD810-500G-CSG
Накопитель SSD ADATA 500GB SD810 SD810-500G-CSG
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: 2000
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 250 руб.2063 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N535N Series 512Gb (NT01N535N-512G-N8X)
-
В наличииЦена 8 250 руб.2063 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS2280P4 512Gb (AP512GAS2280P4-1)
-
В наличииЦена 8 350 руб.2088 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 512Gb P300 (P300P512GM28)
-
В наличииЦена 8 630 руб.2158 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N930E Pro Series 512Gb (NT01N930E-512G-E4X)
-
В наличииЦена 8 800 руб.2200 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data Legend 710 512Gb ALEG-710-512GCS
-
В наличииЦена 9 020 руб.2255 руб. в СплитНакопитель SSD ТМИ SATA III 256Gb (ЦРМП.467512.002)
-
В наличииЦена 9 140 руб.2285 руб. в СплитНакопитель SSD AMD SATA III 480Gb (R5SL480G)
-
В наличииЦена 9 210 руб.2303 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 512GB P320 P320P512GM28 PATRIOT
-
В наличииЦена 9 380 руб.2345 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G)
-
В наличииЦена 9 710 руб.2428 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS)
-
В наличииЦена 9 860 руб.2465 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 500Gb Legend 860 (SLEG-860-500GCS)
-
В наличииЦена 10 130 руб.2533 руб. в СплитНакопитель SSD CBR 960GB SATA III (SSD-960GB-2.5-LT22)
Бренд
Форм-фактор
1.8"
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
USB Type-C
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
2000
Страна производитель
Китай
Накопитель SSD ADATA 500GB SD810 SD810-500G-CSG
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: 2000
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: 2000
Накопитель SSD ADATA 500GB SD810 SD810-500G-CSG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD ADATA 500GB SD810 SD810-500G-CSG