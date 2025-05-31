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SSD Накопитель SSD Silicon Power P34A60 512Gb (SP512GBP34A60M28) купить в Москве
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Накопитель SSD Silicon Power P34A60 512Gb (SP512GBP34A60M28)

42 Отзывы
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Накопитель SSD Silicon Power P34A60 512Gb (SP512GBP34A60M28)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2200
Скорость записи, Мб/с
1600
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 288916
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2200
Скорость записи, Мб/с
1600
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Silicon Power P34A60 512Gb (SP512GBP34A60M28)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Silicon Power P34A60 512Gb (SP512GBP34A60M28)

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
С виду норм, пока не устанавливал.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Яромир И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, быстрый диск! Сразу заработал на китайской плате без каких-либо проблем. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
самые лучшие м2 , долго не выпендривается.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
все норм , как и ожидалось . винда встала сразу после конверта в гпт . спасибо
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Лемара Т.

Достоинства:


Комментарий:
Брала в подарок, надеюсь всё хорошо будет.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Борис В.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо работает. Сначала не видел устройство, но когда в настройках дисков включил все работает довольно быстро, шустро.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Полет нормальный, время покажет
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
На материнку 2011 v3 установился, как песня (после инициализации)! Скорость-норм. Рекомендую продавца.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
супер. все запустилась и прекрасно работает
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный недорогой скоростной ssd!
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Начну с того что опыта использования NVME накопителя у меня до этого не было. Установил в материнскую плату X79G в связке с Xeon, все сразу запустились и отлично работает. Установив Винду и все необходимое у меня получилось загрузить его на 30%, при этом есть очень интересная история со скоростью записи. При температуре в 81 градус скорость записи упала до 400мб/сек, но при этом же объеме информации и температуре 36 градусов - скорость записи уже 2000мб/с, при этом всем скорость чтения никак вообще не меняется. Для этого накопителя нужен хороший радиатор, иначе он сильно троттлит, а так вроде бы даже и не ужасный ССД за эти деньги. Итог. При переполнении буфера(30% обьема) скорость сильно падает из-за отсутствия DRAM памяти. Обязательно ставьте радиатор, иначе температуры выше 60 градусов обеспечены. Нужен вам такой NVME или нет - решать Вам. За 100 белорусских рублей отличный вариант!
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Купил для установки в мини ПК. Установил без проблем. Для того, чтобы система увидела диск, необходима его инициализация и форматирование. На данный диск установил операционную систему. Тесты не проводил ещё, но скорость отзыва впечатляет. Температура держится в районе 31-34 градусов. О надежности говорить рано, всего третий день использую. Надеюсь прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не ставил, упаковка целая доставили быстро.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо большое за память. очень быстро работает, скорость передачи очень высока (точные цифры не помню, но мастер сказал "ого", когда выкрутил её в мой ноутбук). Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не пробовал, пришло целое
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Леонид Я.

Достоинства:


Комментарий:
Все в нормальном состоянии, упакован хорошо. после установки отпишусь.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Муслим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Наконец-то я смог поиграть в тарков спустя большое количество времени! Спасиб чуваки(я наиграл максимум часов 5)
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск с хорошим ресурсом. Стоит такой же под системой, но с залоченным датчиком температуры на 38. У этого датчик работает. Установлен через переходник PCIe Gen 3х1. Даже с переходником скорость в два раза выше, чем у SATA III.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Денис И.

Достоинства:


Комментарий:
установил на китайскую плату, все определилась, была как неразмеченная, область, создал том и вуаля, Винду пока не накатывал на нее, но заявленные характеристики она выдает, вообщем дёшево и сердито
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ssd! Скорость впечатляет! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Дешево и сердито - тесты проходит, работает нормально. Никаких претензий. Подождем полгода :)
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
хороший диск, цена качество скорость
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
работает, скорость нормальная
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает дальше время покажет!
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
брал на замену старому ссд, объем реальный, скорость согласно описанию. система перенеслась быстро
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает, танцев с бубном не было. Не могу установить на него Windows, это единственное но, а так скорость передачи данных радует
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
все супер. отличный товар. приехал быстро в ЛНР.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Николай Ш.

Достоинства:


Комментарий:
быстрый и хороший за свои деньги.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Владимир Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный ssd. Используется как системный для ОС. Заявленым характеристикам соответствует. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
Взято для хранения фоток в оффлайне. Проверял на usb переходника Быстро доставили.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Носитель быстрый, всё отлично работает. Быстрая доставка. Цена/качество/производительность соответствуют!
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
ацамаз Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороший недорогой ссд все. советую
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
все целое работает, а дальше время покажет
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
После инициализации и создания тома всё заработало.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Михаил Г.

Достоинства:


Комментарий:
установил все работает хорошо рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
Купил алюминиевый бокс и сделал СУПЕР диск габаритами чуть больше зажигалки! Давно хотел, намучился таскать данные двумя флешками по 64г. Теперь всё и даже больше под рукой и в любую минуту. Скорость не измерял, но по ощущениям прирост существенный. Перед установкой снял все наклейки с микросхем, приклеил термопрокладки с двух сторон из комплекта бокса - нагрев при записи больших объёмов не более 45 градусов!
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Антон А.

Достоинства:


Комментарий:
Фото к сожалению уже не будет, сразу же установил в ноутбук. Памяти для своей цены хорошая и быстрая, более чем покупает себя.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Данила К.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил в ноутбук как дополнительный SSD. Работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Алекс

Достоинства:


Комментарий:
Скорость выше заявленной,что в общем не плохо.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Павел Л.

Достоинства:


Комментарий:
Сильно греется контроллер. В простое 42 градуса в нагрузке 52-56. А это уже температурный троллинг включается. И скорость падает до 50Мб, а то и стопорится. Тобиш пишит рывками
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
ссд рабочий, как и заявленно все по скоростях, рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Денис Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная скорость чтения, проверил через HD Tune PRO, ошибок не выявлено.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2200
Скорость записи, Мб/с
1600
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
С виду норм, пока не устанавливал.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Яромир И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, быстрый диск! Сразу заработал на китайской плате без каких-либо проблем. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
самые лучшие м2 , долго не выпендривается.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
все норм , как и ожидалось . винда встала сразу после конверта в гпт . спасибо
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Лемара Т.

Достоинства:


Комментарий:
Брала в подарок, надеюсь всё хорошо будет.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Борис В.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо работает. Сначала не видел устройство, но когда в настройках дисков включил все работает довольно быстро, шустро.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Полет нормальный, время покажет
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
На материнку 2011 v3 установился, как песня (после инициализации)! Скорость-норм. Рекомендую продавца.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
супер. все запустилась и прекрасно работает
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный недорогой скоростной ssd!
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Начну с того что опыта использования NVME накопителя у меня до этого не было. Установил в материнскую плату X79G в связке с Xeon, все сразу запустились и отлично работает. Установив Винду и все необходимое у меня получилось загрузить его на 30%, при этом есть очень интересная история со скоростью записи. При температуре в 81 градус скорость записи упала до 400мб/сек, но при этом же объеме информации и температуре 36 градусов - скорость записи уже 2000мб/с, при этом всем скорость чтения никак вообще не меняется. Для этого накопителя нужен хороший радиатор, иначе он сильно троттлит, а так вроде бы даже и не ужасный ССД за эти деньги. Итог. При переполнении буфера(30% обьема) скорость сильно падает из-за отсутствия DRAM памяти. Обязательно ставьте радиатор, иначе температуры выше 60 градусов обеспечены. Нужен вам такой NVME или нет - решать Вам. За 100 белорусских рублей отличный вариант!
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Купил для установки в мини ПК. Установил без проблем. Для того, чтобы система увидела диск, необходима его инициализация и форматирование. На данный диск установил операционную систему. Тесты не проводил ещё, но скорость отзыва впечатляет. Температура держится в районе 31-34 градусов. О надежности говорить рано, всего третий день использую. Надеюсь прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не ставил, упаковка целая доставили быстро.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо большое за память. очень быстро работает, скорость передачи очень высока (точные цифры не помню, но мастер сказал "ого", когда выкрутил её в мой ноутбук). Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не пробовал, пришло целое
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Леонид Я.

Достоинства:


Комментарий:
Все в нормальном состоянии, упакован хорошо. после установки отпишусь.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Муслим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Наконец-то я смог поиграть в тарков спустя большое количество времени! Спасиб чуваки(я наиграл максимум часов 5)
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск с хорошим ресурсом. Стоит такой же под системой, но с залоченным датчиком температуры на 38. У этого датчик работает. Установлен через переходник PCIe Gen 3х1. Даже с переходником скорость в два раза выше, чем у SATA III.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Денис И.

Достоинства:


Комментарий:
установил на китайскую плату, все определилась, была как неразмеченная, область, создал том и вуаля, Винду пока не накатывал на нее, но заявленные характеристики она выдает, вообщем дёшево и сердито
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ssd! Скорость впечатляет! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Дешево и сердито - тесты проходит, работает нормально. Никаких претензий. Подождем полгода :)
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
хороший диск, цена качество скорость
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
работает, скорость нормальная
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает дальше время покажет!
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
брал на замену старому ссд, объем реальный, скорость согласно описанию. система перенеслась быстро
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает, танцев с бубном не было. Не могу установить на него Windows, это единственное но, а так скорость передачи данных радует
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
все супер. отличный товар. приехал быстро в ЛНР.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Николай Ш.

Достоинства:


Комментарий:
быстрый и хороший за свои деньги.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Владимир Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный ssd. Используется как системный для ОС. Заявленым характеристикам соответствует. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
Взято для хранения фоток в оффлайне. Проверял на usb переходника Быстро доставили.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Носитель быстрый, всё отлично работает. Быстрая доставка. Цена/качество/производительность соответствуют!
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
ацамаз Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороший недорогой ссд все. советую
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
все целое работает, а дальше время покажет
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
После инициализации и создания тома всё заработало.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Михаил Г.

Достоинства:


Комментарий:
установил все работает хорошо рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
Купил алюминиевый бокс и сделал СУПЕР диск габаритами чуть больше зажигалки! Давно хотел, намучился таскать данные двумя флешками по 64г. Теперь всё и даже больше под рукой и в любую минуту. Скорость не измерял, но по ощущениям прирост существенный. Перед установкой снял все наклейки с микросхем, приклеил термопрокладки с двух сторон из комплекта бокса - нагрев при записи больших объёмов не более 45 градусов!
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Антон А.

Достоинства:


Комментарий:
Фото к сожалению уже не будет, сразу же установил в ноутбук. Памяти для своей цены хорошая и быстрая, более чем покупает себя.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Данила К.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил в ноутбук как дополнительный SSD. Работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Алекс

Достоинства:


Комментарий:
Скорость выше заявленной,что в общем не плохо.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Павел Л.

Достоинства:


Комментарий:
Сильно греется контроллер. В простое 42 градуса в нагрузке 52-56. А это уже температурный троллинг включается. И скорость падает до 50Мб, а то и стопорится. Тобиш пишит рывками
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
ссд рабочий, как и заявленно все по скоростях, рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Денис Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная скорость чтения, проверил через HD Tune PRO, ошибок не выявлено.


Накопитель SSD Silicon Power P34A60 512Gb (SP512GBP34A60M28) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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