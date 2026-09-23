Накопитель SSD Transcend SSD225S 250Gb (TS250GSSD225S)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Transcend SSD225S 250Gb (TS250GSSD225S)
2.5" SATA накопитель Transcend SSD225S – 2.5-дюймовый твердотельный накопитель, который может использоваться в стационарных компьютерах и в ноутбуках. Модель обладает емкостью 250 ГБ для хранения множества фотографий, музыки и прочих мультимедийных файлов. Устройство имеет структуру памяти 3D NAND и поддерживает технологию кэширования SLC, за счет чего обеспечивается скорость передачи до 500 Мбайт/сек и до 330 Мбайт/сек при записи. 2.5" SATA накопитель Transcend SSD225S обладает максимальным ресурсом данных 90 ТБ, что гарантирует его длительный срок службы. Механизм LDPC вместе с технологией RAID обеспечивает обнаружение и исправление ошибок передачи данных для защиты от повреждения файлов. Благодаря технологии DevSleep интерфейс SATA автоматически отключается, если не используется.
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