Накопитель SSD Apacer AS2280P4U 512Gb AP512GAS2280P4U-1)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
2300
Максимальный ресурс записи (TBW)
350
Энергопотребление
4.12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 602673
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
2300
Максимальный ресурс записи (TBW)
350
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
4.12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х4х1
Вес, г.
60
Описание товара Накопитель SSD Apacer AS2280P4U 512Gb AP512GAS2280P4U-1)
M.2 накопитель Apacer AS2280P4U принадлежит к устройствам компактного форм-фактора, поэтому может использоваться в условиях ограниченного пространства и сэкономит место внутри системного блока или ноутбука. Благодаря скорости в пределах показателя 3500 Мбайт/сек и интерфейсу PCIe Gen4 устройство обеспечивает существенное повышение производительности в составе игровой системы или мощной рабочей станции. Данная модель Apacer AS2280P4U предоставляет 512 ГБ свободного пространства для размещения файлов. Твердотельная конструкция гарантирует надежность и стабильность работы.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
2300
Максимальный ресурс записи (TBW)
350
Время наработки на отказ, час
1800000
Развернуть
Энергопотребление
4.12
Страна производитель
Китай
M.2 накопитель Apacer AS2280P4U принадлежит к устройствам компактного форм-фактора, поэтому может использоваться в условиях ограниченного пространства и сэкономит место внутри системного блока или ноутбука. Благодаря скорости в пределах показателя 3500 Мбайт/сек и интерфейсу PCIe Gen4 устройство обеспечивает существенное повышение производительности в составе игровой системы или мощной рабочей станции. Данная модель Apacer AS2280P4U предоставляет 512 ГБ свободного пространства для размещения файлов. Твердотельная конструкция гарантирует надежность и стабильность работы.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Накопитель SSD Apacer AS2280P4U 512Gb AP512GAS2280P4U-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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