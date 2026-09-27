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SSD Накопитель SSD Silicon Power UD90 250Gb (SP250GBP44UD9005) купить в Москве
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Накопитель SSD Silicon Power UD90 250Gb (SP250GBP44UD9005)

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Накопитель SSD Silicon Power UD90 250Gb (SP250GBP44UD9005)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
250
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602796
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Silicon Power UD90 250Gb (SP250GBP44UD9005)

Накопитель SSD Silicon Power UD90 250Gb — это надежный и быстрый накопитель памяти от ведущего производителя. Он основан на 3D NAND технологии и обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных до 4800МБ/с и 4200МБ/с соответственно, что делает его идеальным выбором для выполнения задач, требующих высокой производительности. Накопитель SSD Silicon Power UD90 250Gb имеет прочный корпус и легко монтируется в стандартный слот M.2 на материнской плате. Он является надежным и эффективным выбором для хранения и быстрого доступа к данным на вашем ноутбуке.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Silicon Power UD90 250Gb (SP250GBP44UD9005)




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
250
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель SSD Silicon Power UD90 250Gb — это надежный и быстрый накопитель памяти от ведущего производителя. Он основан на 3D NAND технологии и обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных до 4800МБ/с и 4200МБ/с соответственно, что делает его идеальным выбором для выполнения задач, требующих высокой производительности. Накопитель SSD Silicon Power UD90 250Gb имеет прочный корпус и легко монтируется в стандартный слот M.2 на материнской плате. Он является надежным и эффективным выбором для хранения и быстрого доступа к данным на вашем ноутбуке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Silicon Power UD90 250Gb (SP250GBP44UD9005) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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