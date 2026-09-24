Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD AMD SATA-III 512Gb Radeon R3 (R3SL0512G2) купить в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD AMD SATA-III 512Gb Radeon R3 (R3SL0512G2)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD AMD SATA-III 512Gb Radeon R3 (R3SL0512G2) - фото 1
Накопитель SSD AMD SATA-III 512Gb Radeon R3 (R3SL0512G2) - фото 2
Накопитель SSD AMD SATA-III 512Gb Radeon R3 (R3SL0512G2) - фото 3
Накопитель SSD AMD SATA-III 512Gb Radeon R3 (R3SL0512G2) - фото 4
Накопитель SSD AMD SATA-III 512Gb Radeon R3 (R3SL0512G2) - фото 5
Накопитель SSD AMD SATA-III 512Gb Radeon R3 (R3SL0512G2) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
470
  • Накопитель SSD AMD SATA-III 512Gb Radeon R3 (R3SL0512G2) - фото 1
  • Накопитель SSD AMD SATA-III 512Gb Radeon R3 (R3SL0512G2) - фото 2
  • Накопитель SSD AMD SATA-III 512Gb Radeon R3 (R3SL0512G2) - фото 3
  • Накопитель SSD AMD SATA-III 512Gb Radeon R3 (R3SL0512G2) - фото 4
  • Накопитель SSD AMD SATA-III 512Gb Radeon R3 (R3SL0512G2) - фото 5
  • Накопитель SSD AMD SATA-III 512Gb Radeon R3 (R3SL0512G2) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб. 
Начислим 97 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715028
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD AMD SATA-III 512Gb Radeon R3 (R3SL0512G2)
6 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
470
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х1
Вес, г.
80

Описание товара Накопитель SSD AMD SATA-III 512Gb Radeon R3 (R3SL0512G2)

AMD представляет надежный SSD накопитель с объемом 512 ГБ, идеально подходящий для пользователей, стремящихся повысить быстродействие своей системы. Этот накопитель поддерживает впечатляющие скорости чтения до 550 МБайт/с, что обеспечивает быструю загрузку файлов и приложений. Скорость записи достигает 470 МБайт/с, что ускоряет копирование данных и работу с большими файлами. Форм-фактор 2.5 дюйма делает этот накопитель совместимым с большинством современных ноутбуков и настольных компьютеров. Интерфейс подключения SATA обеспечивает легкость интеграции в существующую систему без необходимости использования дополнительных адаптеров. Производится в Китае с использованием технологии 3D NAND, этот SSD накопитель от AMD сочетает высокую производительность и долговечность. Устройство предлагает пользователям надежность и стабильность для широкого спектра задач — от повседневной работы до интенсивных вычислительных операций.

Отзывы о товаре Накопитель SSD AMD SATA-III 512Gb Radeon R3 (R3SL0512G2)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
470
Страна производитель
Китай
Описание
AMD представляет надежный SSD накопитель с объемом 512 ГБ, идеально подходящий для пользователей, стремящихся повысить быстродействие своей системы. Этот накопитель поддерживает впечатляющие скорости чтения до 550 МБайт/с, что обеспечивает быструю загрузку файлов и приложений. Скорость записи достигает 470 МБайт/с, что ускоряет копирование данных и работу с большими файлами. Форм-фактор 2.5 дюйма делает этот накопитель совместимым с большинством современных ноутбуков и настольных компьютеров. Интерфейс подключения SATA обеспечивает легкость интеграции в существующую систему без необходимости использования дополнительных адаптеров. Производится в Китае с использованием технологии 3D NAND, этот SSD накопитель от AMD сочетает высокую производительность и долговечность. Устройство предлагает пользователям надежность и стабильность для широкого спектра задач — от повседневной работы до интенсивных вычислительных операций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Накопитель SSD AMD SATA-III 512Gb Radeon R3 (R3SL0512G2) - по цене 6050 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...