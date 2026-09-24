Накопитель SSD AMD SATA-III 512Gb Radeon R3 (R3SL0512G2)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD AMD SATA-III 512Gb Radeon R3 (R3SL0512G2)
AMD представляет надежный SSD накопитель с объемом 512 ГБ, идеально подходящий для пользователей, стремящихся повысить быстродействие своей системы. Этот накопитель поддерживает впечатляющие скорости чтения до 550 МБайт/с, что обеспечивает быструю загрузку файлов и приложений. Скорость записи достигает 470 МБайт/с, что ускоряет копирование данных и работу с большими файлами. Форм-фактор 2.5 дюйма делает этот накопитель совместимым с большинством современных ноутбуков и настольных компьютеров. Интерфейс подключения SATA обеспечивает легкость интеграции в существующую систему без необходимости использования дополнительных адаптеров. Производится в Китае с использованием технологии 3D NAND, этот SSD накопитель от AMD сочетает высокую производительность и долговечность. Устройство предлагает пользователям надежность и стабильность для широкого спектра задач — от повседневной работы до интенсивных вычислительных операций.
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