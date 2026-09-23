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SSD Накопитель SSD WD 500G SATA III Blue SA510 (WDS500G3B0A) купить в Москве
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Накопитель SSD WD 500G SATA III Blue SA510 (WDS500G3B0A)

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Накопитель SSD WD 500G SATA III Blue SA510 (WDS500G3B0A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
500
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Энергопотребление
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 564297
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
500
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
1750000
Энергопотребление
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
5

Описание товара Накопитель SSD WD 500G SATA III Blue SA510 (WDS500G3B0A)

SATA накопитель WD Blue SA510 в форм-факторе 2.5 дюйма разработан для повышения быстродействия настольного компьютера или ноутбука. В режиме последовательного чтения он обладает скоростью в пределах 560 Мбайт/сек. В устройстве реализована память со структурой 3D NAND TLC. Благодаря объему 500 ГБ накопитель гарантирует надежное хранение большого количества документов и файлов. Корпус запоминающего устройства WD Blue SA510 отличается толщиной 7 мм и устойчивостью к механическим воздействиям. Программа Acronis True Image может использоваться для резервного копирования и защиты доступа.

Отзывы о товаре Накопитель SSD WD 500G SATA III Blue SA510 (WDS500G3B0A)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
500
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1750000
Энергопотребление
2
Страна производитель
Китай
Описание
SATA накопитель WD Blue SA510 в форм-факторе 2.5 дюйма разработан для повышения быстродействия настольного компьютера или ноутбука. В режиме последовательного чтения он обладает скоростью в пределах 560 Мбайт/сек. В устройстве реализована память со структурой 3D NAND TLC. Благодаря объему 500 ГБ накопитель гарантирует надежное хранение большого количества документов и файлов. Корпус запоминающего устройства WD Blue SA510 отличается толщиной 7 мм и устойчивостью к механическим воздействиям. Программа Acronis True Image может использоваться для резервного копирования и защиты доступа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD WD 500G SATA III Blue SA510 (WDS500G3B0A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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