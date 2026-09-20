Накопитель SSD ExeGate NextPro UV500TS960 960Gb (EX276685RUS)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD ExeGate NextPro UV500TS960 960Gb (EX276685RUS)
SATA накопитель ExeGate NextPro UV500TS960 [EX276685RUS] 2.5” используется для записи и хранения данных в ноутбуках, настольных ПК и серверах. Устройство является альтернативной жесткого диска ПК и позволяет в разы увеличить скорость загрузки операционной системы, обработки информации ускорить передачу данных и повысить пропускную способность. Благодаря объему 960 ГБ на плате можно хранить сотни файлов с играми и настройками, а также важные документы, фото, видео и многое другое. SATA накопитель ExeGate NextPro UV500TS960 представляет собой надежный носитель данных, который имеет энергонезависимую память для хранения и доступа к информации. Модель рассчитана на перезапись данных объемом до 400 ТБ за весь цикл эксплуатации. За счет того, что в конструкции нет подвижных частей накопитель обладает лучшей ударопрочностью по сравнению с жестким диском HDD.
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