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SSD Накопитель SSD ExeGate NextPro UV500TS960 960Gb (EX276685RUS) купить в Москве
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Накопитель SSD ExeGate NextPro UV500TS960 960Gb (EX276685RUS)

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Накопитель SSD ExeGate NextPro UV500TS960 960Gb (EX276685RUS) - фото 1
Накопитель SSD ExeGate NextPro UV500TS960 960Gb (EX276685RUS) - фото 2
Накопитель SSD ExeGate NextPro UV500TS960 960Gb (EX276685RUS) - фото 3
Накопитель SSD ExeGate NextPro UV500TS960 960Gb (EX276685RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
557
Скорость записи, Мб/с
512
Максимальный ресурс записи (TBW)
400
Энергопотребление
5
  • Накопитель SSD ExeGate NextPro UV500TS960 960Gb (EX276685RUS) - фото 1
  • Накопитель SSD ExeGate NextPro UV500TS960 960Gb (EX276685RUS) - фото 2
  • Накопитель SSD ExeGate NextPro UV500TS960 960Gb (EX276685RUS) - фото 3
  • Накопитель SSD ExeGate NextPro UV500TS960 960Gb (EX276685RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 562677
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
557
Скорость записи, Мб/с
512
Максимальный ресурс записи (TBW)
400
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD ExeGate NextPro UV500TS960 960Gb (EX276685RUS)

SATA накопитель ExeGate NextPro UV500TS960 [EX276685RUS] 2.5” используется для записи и хранения данных в ноутбуках, настольных ПК и серверах. Устройство является альтернативной жесткого диска ПК и позволяет в разы увеличить скорость загрузки операционной системы, обработки информации ускорить передачу данных и повысить пропускную способность. Благодаря объему 960 ГБ на плате можно хранить сотни файлов с играми и настройками, а также важные документы, фото, видео и многое другое. SATA накопитель ExeGate NextPro UV500TS960 представляет собой надежный носитель данных, который имеет энергонезависимую память для хранения и доступа к информации. Модель рассчитана на перезапись данных объемом до 400 ТБ за весь цикл эксплуатации. За счет того, что в конструкции нет подвижных частей накопитель обладает лучшей ударопрочностью по сравнению с жестким диском HDD.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD ExeGate NextPro UV500TS960 960Gb (EX276685RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
557
Скорость записи, Мб/с
512
Максимальный ресурс записи (TBW)
400
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
SATA накопитель ExeGate NextPro UV500TS960 [EX276685RUS] 2.5” используется для записи и хранения данных в ноутбуках, настольных ПК и серверах. Устройство является альтернативной жесткого диска ПК и позволяет в разы увеличить скорость загрузки операционной системы, обработки информации ускорить передачу данных и повысить пропускную способность. Благодаря объему 960 ГБ на плате можно хранить сотни файлов с играми и настройками, а также важные документы, фото, видео и многое другое. SATA накопитель ExeGate NextPro UV500TS960 представляет собой надежный носитель данных, который имеет энергонезависимую память для хранения и доступа к информации. Модель рассчитана на перезапись данных объемом до 400 ТБ за весь цикл эксплуатации. За счет того, что в конструкции нет подвижных частей накопитель обладает лучшей ударопрочностью по сравнению с жестким диском HDD.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 2.5", SATA, 2.5", TLC, TLC, 400 ТБ, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, 960 ГБ
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Отзывы


Накопитель SSD ExeGate NextPro UV500TS960 960Gb (EX276685RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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