Твердотельный накопитель Crucial SSD Disk P310 500GB M.2 2280 NVMe (PCIe Gen 4 x4) SSD (6000 MB/s Read 3500 MB/s Write), 1 year, OEM
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Твердотельный накопитель Crucial SSD Disk P310 500GB M.2 2280 NVMe (PCIe Gen 4 x4) SSD (6000 MB/s Read 3500 MB/s Write), 1 year, OEM
Откройте для себя новый уровень скорости и отзывчивости вашей системы с внутренним твердотельным накопителем Crucial P310. Этот современный накопитель, выполненный в строгом черном цвете, создан для тех, кто ценит высокую производительность и надежность в компактном форм-факторе M.2 размером 2280. Он станет идеальным апгрейдом для вашего настольного компьютера или рабочей станции, кардинально преображая повседневную работу с цифровым миром. Благодаря использованию высокоскоростного интерфейса PCI-E 4.0 x4 и поддержке протокола NVMe этот накопитель обеспечивает невероятную скорость обмена данными. Вы сможете загружать операционную систему за считанные секунды, практически мгновенно открывать тяжелые приложения и проекты, а также сокращать время ожидания в ресурсоемких задачах. Объем в 500 гигабайт предоставляет достаточное пространство для установки операционной системы, ключевых программ и любимых игр, перенося их на новый скоростной уровень. Производительность Crucial P310 впечатляет даже в самых требовательных сценариях. Скорость последовательного чтения достигает 6600 мегабайт в секунду, что позволяет молниеносно копировать большие файлы и архивы. Скорость записи на уровне 3500 мегабайт в секунду гарантирует, что сохранение и перенос данных будут происходить без задержек. Но настоящим показателем его мощи являются высочайшие скорости при работе с мелкими файлами. Накопитель способен обрабатывать до 520 тысяч операций ввода-вывода в секунду при случайном чтении блоков по 4 КБ и до 890 тысяч операций при случайной записи. Для хранения информации в накопителе применяется память типа QLC, что позволило создать доступное по цене решение с солидным запасом надежности. Ресурс перезаписи составляет 110 терабайт, что подтверждает его долговечность и готовность к интенсивным рабочим нагрузкам на протяжении многих лет.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 710 руб.2428 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS)
-
В наличииЦена 9 910 руб.2478 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 500Gb Legend 860 (SLEG-860-500GCS)
-
В наличииЦена 10 130 руб.2533 руб. в СплитНакопитель SSD CBR 960GB SATA III (SSD-960GB-2.5-LT22)
-
В наличииЦена 10 280 руб.2570 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot Burst Elite 960Gb (PBE960GS25SSDR)
-
В наличииЦена 10 380 руб.2595 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 500GB SNV3S/500G NV3
-
В наличииЦена 10 420 руб.2605 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 500Gb P400 Lite (P400LP500GM28H)
-
В наличииЦена 10 540 руб.2635 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 256Gb (SKC600/256G)
-
В наличииЦена 10 540 руб.2635 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power 500Gb (SP500GBP44UD9005)
-
В наличииЦена 10 700 руб.2675 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 500Gb NV5000-N (NT01NV5000N-500-E4X)
-
В наличииЦена 11 020 руб.2755 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 500Gb NV5000t (NT01NV5000T-500-E4X)
-
В наличииЦена 11 100 руб.2775 руб. в СплитНакопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X)
-
В наличииЦена 11 450 руб.2863 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 500GB P400VP500GM28H PATRIOT
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280
Отзывы о товаре Твердотельный накопитель Crucial SSD Disk P310 500GB M.2 2280 NVMe (PCIe Gen 4 x4) SSD (6000 MB/s Read 3500 MB/s Write), 1 year, OEM