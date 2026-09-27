Описание товара Твердотельный накопитель Crucial SSD Disk P310 500GB M.2 2280 NVMe (PCIe Gen 4 x4) SSD (6000 MB/s Read 3500 MB/s Write), 1 year, OEM

Откройте для себя новый уровень скорости и отзывчивости вашей системы с внутренним твердотельным накопителем Crucial P310. Этот современный накопитель, выполненный в строгом черном цвете, создан для тех, кто ценит высокую производительность и надежность в компактном форм-факторе M.2 размером 2280. Он станет идеальным апгрейдом для вашего настольного компьютера или рабочей станции, кардинально преображая повседневную работу с цифровым миром. Благодаря использованию высокоскоростного интерфейса PCI-E 4.0 x4 и поддержке протокола NVMe этот накопитель обеспечивает невероятную скорость обмена данными. Вы сможете загружать операционную систему за считанные секунды, практически мгновенно открывать тяжелые приложения и проекты, а также сокращать время ожидания в ресурсоемких задачах. Объем в 500 гигабайт предоставляет достаточное пространство для установки операционной системы, ключевых программ и любимых игр, перенося их на новый скоростной уровень. Производительность Crucial P310 впечатляет даже в самых требовательных сценариях. Скорость последовательного чтения достигает 6600 мегабайт в секунду, что позволяет молниеносно копировать большие файлы и архивы. Скорость записи на уровне 3500 мегабайт в секунду гарантирует, что сохранение и перенос данных будут происходить без задержек. Но настоящим показателем его мощи являются высочайшие скорости при работе с мелкими файлами. Накопитель способен обрабатывать до 520 тысяч операций ввода-вывода в секунду при случайном чтении блоков по 4 КБ и до 890 тысяч операций при случайной записи. Для хранения информации в накопителе применяется память типа QLC, что позволило создать доступное по цене решение с солидным запасом надежности. Ресурс перезаписи составляет 110 терабайт, что подтверждает его долговечность и готовность к интенсивным рабочим нагрузкам на протяжении многих лет.